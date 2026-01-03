피겨 차준환, 올림픽 2차 선발전 쇼트 1위→밀라노행 청신호...여자부 …

[스포츠조선 이현석 기자]피겨스케이팅 '남자 싱글 간판' 차준환(서울시청)이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 진출에 한 발 더 다가섰다.
차준환은 3일 서울 목동아이스링크에서 열린 제80회 전국남녀 피겨 스케이팅 종합선수권대회 겸 국가대표 2차 선발전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 52.55점, 예술점수(PCS) 44.95점, 총점 97.50점을 받아 전체 1위에 올랐다. 차준환은 서민규(경신고·91.54점), 최하빈(한광고·85.96점)을 제치고 가장 높은 곳에 이름을 올리며 올림픽 3회 진출 가능성을 키웠다.
차준환은 4일 같은 장소에서 열리는 프리스케이팅에서 큰 실수로 격차를 따라잡히지 않는다면 올림픽 3회 연속 진출을 확정한다. 대한빙상경기연맹은 지난해 11월에 열린 1차 선발전과 이번 2차 선발전의 총점을 합산해 올림픽 출전 선수를 확정한다. 남녀 싱글은 각각 2명, 아이스댄스 한 팀을 뽑는다.
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스
차준환은 1차 선발전에서 총점 255.72점으로 서민규(262.84점)에 이어 전체 2위에 올랐지만, 서민규는 2025년 7월 1일 기준 만 17세 이상 선수만 출전할 수 있는 이번 올림픽 기준에 해당하지 않는다. 따라서 차준환이 올림픽 출전 자격을 갖춘 선수 중 1위였다. 차준환은 쇼트 점수까지 합산해 중간 점수 352.22점을 기록했다. 차준환에 이어 김현겸(고려대)은 311.11점으로 2위, 이재근(수리고)은 296.87점으로 3위에 자리했다.
차준환은 앞선 두 번의 동계 올림픽도 참가한 바 있다. 2018년 평창에서는 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위를 기록했다. 2022년 베이징에서는 본인의 기록을 경신하는 5위에 올랐다.
차준환은 2차 선발전에서 완벽에 가까운 연기를 펼쳤다. 첫 과제인 쿼드러플 살코를 뛰면서 기본점 9.70점과 수행점수(GOE) 3.33점을 챙겼고, 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프도 클린 처리했다. 플라잉 카멜 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다.
가산점 10%가 달린 후반부 연기도 막힘이 없었다. 마지막 점프 과제 트리플 악셀을 완벽하게 뛴 뒤 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝시퀀스(레벨4), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)을 차례대로 연기하며 마무리했다.
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스
여자부에서는 지난 1차 대회에서 216.20점으로 1위에 올랐던 신지아(세화여고)가 2차 대회 쇼트 프로그램에서도 웃었다. 신지아는 기술점수 40.31점, 예술점수 32.12점, 총점 74.43점을 받아 1위에 올랐다.
김유성(수리고)이 68.25점으로 2위, 허지유(서울빙상연맹)가 66.92점으로 3위에 올랐다. 지난 1차 대회에서 2위와 3위를 차지한 김채연과 이해인은 각각 64.06점, 66.38점으로 8위와 5위에 올랐다. 김채연은 허리 부상을 안고 이번 대회 출전한 것으로 알려졌다.
신지아는 트리플러츠-트리플토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 소화하며 기본점 10.10점과 수행점수 1.77점을 챙겼다. 이어진 더블 악셀을 클린으로 처리하고 플라잉 카멜 스핀(레벨4)도 잘 마무리했다. 가산점이 더해지는 후반부 트리플 플립도 문제 없이 연기했으며, 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 스텝시퀀스(레벨4), 레이백 스핀(레벨3)까지 차례로 마무리했다. 신지아는 이번 밀라노-코르티나 동계올림픽 출전권을 따낸다면 생애 첫 올림픽 무대에 나서게 된다.
한편 오전에 열린 아이스댄스 리듬댄스에선 임해나-권예(경기일반) 조가 유일하게 출전해 77.47점을 기록했다. 1차 선발전에 이어 2차 선발전에서도 유일하게 출전한 두 선수는 올림픽 티켓을 확보했다.