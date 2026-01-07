"K-스포츠의 해,아자!아자!가즈아!" 최휘영 문체부장관,국가대표 훈련개시식 "적극 지원" 약속

7일 진천선수촌에서 2026 국가대표 훈련개시식이 열렸다. 격려사를 하고 있는 문화체육관광부 최휘영 장관. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/
[진천=스포츠조선 전영지 기자]"아자! 아자! 가자! 파이팅!" K-스포츠의 해, 문체부는 우리 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다."
최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 오전 10시 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 '2026 국가대표 훈련개시식'에 참석해 국가대표 선수단을 응원, 격려하고 체육인들과 새해 인사를 나눴다. 밀라노·코르티나올림픽, 아이치·나고야아시안게임의 해, K-스포츠의 해를 맞아 정부 차원의 아낌없는 지원을 약속했다.
이날 훈련개시식에는 국가대표 선수단, 대한체육회, 회원종목단체, 시도 및 시군구 체육회 관계자 등 600여 명이 참석한 가운데 "새해 복 많이 받으세요" 체육인끼리 새해 덕담을 나누는 따뜻한 자리가 마련됐다.
축사에 나선 최휘영 문체부 장관은 "새해 국가대표 훈련이 시작되는 뜻깊은 자리에 같이할 수 있게 되어 무척 기쁘다. 올해는 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽과 아이치-나고야 아시안게임 등 많은 국제대회가 개최됩니다. 국가대표 선수 여러분들이 다치지 않고, 평소 갈고 닦은 기량을 유감없이 발휘하여, 좋은 경기력을 보여주기를 기원한다"고 덕담을 건넸다. "이제 스포츠는 단순한 경기력의 경쟁이 아니라 그 나라의 국격을 세계에 드러내는 중요한 수단이다. 여러분이 경기장에서 보여주는 페어플레이 정신과 당당한 매너는 전 세계에 대한민국의 높은 국격을 알리게 될 것이다. 여러분의 행동 하나하나가 전 세계에 'K-스포츠'의 품격을 심는다"며 국가대표로서의 자부심과 마인드셋을 강조했다. 이어 "그동안 갈고 닦은 희망이 오늘 반드시 이뤄지는 멋진 해가 되길 기원한다"면서 "문화체육관광부는 앞으로도 여러분이 훈련에 전념할 수 있도록, 최적의 훈련 환경을 조성하고, 최선을 다해 지원하겠다"고 약속했다. "올한해 부상없이 후회없이 여러분의 가능성을 증명할 최고의 한해가 되길 기원합니다. 아자! 아자! 가자! 파이팅!"을 외쳤다.
7일 진천선수촌에서 2026 국가대표 훈련개시식이 열렸다. K-스포츠 실천을 낭독하고 있는 지도자, 종목 대표들. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/
7일 진천선수촌에서 2026 국가대표 훈련개시식이 열렸다. 유승민 대한체육회 회장과 선수단이 기념 포즈를 취하고 있다. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.07/
이어 김우진(양궁), 최민정(쇼트트랙), 김성진 지도자(근대5종)가 '대표자 선서'를 통해 새해 다짐과 국가대표의 각오를 밝힌 후 선수, 지도자, 심판 대표(축구 이지형 상임심판)와 최홍훈 대한스키스노보드협회장이 회원종목단체를, 송진호 전남체육회장이 시도체육회를, 박종근 평택시체육회장이 시군구체육회를 대표해 공정하고 청렴한 스포츠를 향한 'K-스포츠 실천 약속'을 함께 낭독했다.
최휘영 문화체육관광부 장관은 "2026년에는 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 등 중요한 국제대회가 많이 열리는 만큼 우리 선수들이 다가오는 국제대회에서 좋은 경기력을 보여 주기를 기대한다"면서 "문체부는 우리 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다. 특히 공정하고 폭력 없는 체육 환경을 만드는 데 모두가 한마음으로 협력해 주길 바란다"고 밝혔다.