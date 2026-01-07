"金 누가 딸까?" 질문→빙속X컬링 MZ스타들 마이크 쟁탈전 " 유승민 회장"선수들 자신감 보니 밀라노 깜짝 놀랄 일 생길 것!"[밀라노D-30 미디어데이 현장]

인사말하는 유승민 대한체육회장<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
7일 오후 진천선수촌에서 2026밀라노-코르티나 동계올림픽 D-30 미디어데이 행사가 열렸다.
"오늘 선수들의 자신감을 보니 깜짝 놀랄 만한 일들이 일어날 것같다."
유승민 대한체육회장이 7일 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 밀라노-코르티나올림픽 D-30 미디어데이 기자회견에서 메달 전망을 묻는 질문에 이렇게 답했다.
이날 기자회견에는 유 회장, 김택수 진천국가대표선수촌장, 이수경 동계 올림픽 선수단장과 쇼트트랙(최민정, 김길리, 이준서, 임종언)·스피드스케이팅(김민선, 박지우)·컬링(김선영, 정영석)·피겨스케이팅(차준환, 김현겸, 신지아, 이해인) 등 각 종목 간판스타들이 나서 한 달 앞으로 다가온 올림픽의 각오와 전망을 공개했다.



대한체육회가 정한 올림픽 금메달 목표는 3개 이상. 피겨 선수 출신 이수경 단장은 "직전 대회(베이징 2개)보다 하나를 더 따면 좋겠다는 의지로 최소 3개를 잡았다. 하지만 빙상뿐 아니라 설상도 잘하고 있어 그 이상도 기대한다"며 의미심장한 미소를 지었다. '올림피언, 선수 선배' 회장, 단장, 선수촌장이 함께한 미디어데이는 공기부터 달랐다. '선수 퍼스트' 1열에 앉은 선수들이 각오를 전할 때마다 '2열' 선배들이 흐뭇한 미소와 아낌없는 박수를 보냈다.



김택수 촌장은 '메달 효자종목' 쇼트트랙의 최강 팀워크를 귀띔했다. "여러 이슈가 있어 힘들 수 있는 상황임에도 태극마크의 자부심으로 최선을 다해 준비하는 선수들을 보며 고마웠다"면서 "3연속 금메달에 도전하는 최민정 선수가 주말 오후에도 개인 훈련을 하는 모습을 보고 놀랐다. 이번 쇼트트랙 팀은 팀워크가 역대 최고다. 다함께 올림픽을 잘해보자는 모습에 감동받았다. 전장에 나갈 때는 사기가 가장 중요하다. 국민적 응원을 부탁드린다. 쇼트트랙이 우리 국민들에게 감동의 눈물을 선물할 것"이라고 호언했다. 쇼트트랙 남녀 대표팀은 서로 메달을 확신했다. 김길리가 "남자 대표팀은 어린 만큼 운동할 때 패기가 넘친다. 잘할 것으로 믿는다. 남자들 계주 금메달 가자!"고 외치자, 이준서가 "여자 대표팀은 더 좋아지고 있다. 개인전은 물론 계주서도 금메달 2개 이상을 예상한다. 여자 대표팀 파이팅!"으로 화답했다.



'베이징보다 하나 더!'를 목표 삼은 밀라노 선수단, '쇼트트랙 외 세 번째 금메달이 어느 종목일까'라는 질문에 MZ 스타들은 뒤로 빼지 않았다. 앞다퉈 마이크를 잡았다. 매스스타트 박지우가 "베이징 때 스피드스케이팅은 금메달이 없었다. 우리나라가 강국임을 보여주도록 꼭 금메달을 가져오겠다"고 선언하자 박수가 쏟아졌다. 믹스더블 컬링 '선영석(선영+영석)'이 질세라 마이크를 이어받았다. "컬링이 아직 올림픽 금메달이 없다. 컬링팀 중 가장 늦게 참가가 확정됐는데 올림픽에선 금메달을 갖고 가장 늦게 떠나도록 하겠다"는 패기 넘치는 각오를 전했다. 쇼트트랙 김길리도 금빛 각오를 전했다. "단체 종목 남녀 계주, 혼성계주에서 반드시 다같이 포디움에 올라가겠다."


'피겨 슈퍼스타' 차준환도 결국 마이크 릴레이에 참전했다. "저는 올림픽 3회 연속 출전을 앞두고 있고 다른 선수들은 모두 첫 출전이다. 꼭 메달이 아니더라도 우리가 준비한 모습을 잘 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"고 약속했다. "8년 전 첫 평창올림픽처럼 가슴이 뛴다. 8년 만의 단체전도, 개인전도 응원 부탁드린다. 세 번째지만, 마음은 첫 번째, 두 번째와 똑같이 온 마음을 다해 타고 오겠다"고 했다.

4번의 올림픽에서 탁구 금, 은, 동메달을 모두 가진 유승민 대한체육회장은 "나도 올림픽 첫 출전과 마지막 출전의 마음이 같았다"면서 "베이징 때 금2 은5, 동2를 땄다. '금메달' 체육회장이다 보니 기대도 크고 부담도 되지만 오늘 선수들의 자신감을 보니 깜짝 놀랄 일들이 일어날 것 같다. 국민들이 행복한 결과가 나오지 않을까"라며 활짝 웃었다. 진천국가대표선수촌=전영지·이현석 기자