'디펜딩 챔피언' SK, 핸드볼 H리그 여자부 개막전 승리(종합)

[스포츠조선 김가을 기자]핸드볼 H리그 여자부의 막이 올랐다.
뒤 이어 펼쳐진 경기에서는 서울시청이 인천시청을 28대25로 제압했다. 우빛나가 혼자 11골을 책임졌다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
기사입력 2026-01-11 09:27
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
