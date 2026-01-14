삼수 끝에 이룬 올림픽의 꿈…'루지 맏언니' 정혜선, 伊 밀라노행 티켓 획득

기사입력 2026-01-14 13:42


삼수 끝에 이룬 올림픽의 꿈…'루지 맏언니' 정혜선, 伊 밀라노행 티켓 …
사진제공=대한루지경기연맹

삼수 끝에 이룬 올림픽의 꿈…'루지 맏언니' 정혜선, 伊 밀라노행 티켓 …
사진제공=대한루지경기연맹

[스포츠조선 윤진만 기자루지 국대 맏언니 정혜선(31·강원도청)이 첫 올림픽 출전의 꿈을 이뤘다.

대한루지경기연맹 13일, 국제루지연맹(FIL)을 통해 루지 국가대표 정혜선이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 루지 여자1인승 쿼터를 획득했다고 밝혔다.

정혜선은 2014년 국가대표 발탁 후 대표팀에서 잠재력을 인정받았지만, 2016년 대한민국으로 특별귀화 한 아일린 프리쉐(은퇴)에 가려 2018년 평창올림픽, 2022년 베이징올림픽 본선 진출에 실패했다.

아일린 프리쉐가 현역에서 물러난 뒤에 마침내 기회가 찾아왔다. 지난해 10월 김지민(한국체대), 신유빈(용인대)과 유럽전지훈련 캠프를 떠나 꾸준히 좋은 컨디션을 유지한 정혜선은 결국 국가별 쿼터를 획득하는데 성공했다.

이로써 2월 개막하는 올림픽에서 한국 선수로는 유일하게 루지 종목에 출전한다.

정혜선은 연맹을 통해 "3수 끝에 올림픽 출전권을 거머쥐었다. 오랜 기다림이 있었던 만큼 후회없는 경기를 펼치고 싶다"며 "비인기 종목인 루지를 국민들에게 더 알리고 싶다"라고 소감을 말했다.

임순길 루지연맹 회장은 "지난 2022년 올림픽을 끝으로 많은 선수가 은퇴하면서 대대적인 세대교체가 있었다. 앞으로도 연맹은 가능성 있는 유망주들을 지속적으로 발굴해 나갈 것이며 정혜선과 같은 베테랑 선수들에게도 지원을 강화해 나갈 것" 이라고 밝혔다.

루지 대표팀은 25일 시즌 마지막 월드컵 대회를 마치고 올림픽이 열리는 이탈리아로 이동할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

스포츠 많이본뉴스
1.

"원점에서 다시 시작" 한국 야구 미래 청신호 예감? 두산 감독→巨人 코치 새 출발 '국민타자'의 굳은 다짐

2.

738억 단기알바 어때? aav 5000만불 쾅! 메츠의 분탕질 → 또 다저스 가는 꼴은 못 본다

3.

한물간 레전드 '유망주+458억'에 사오다니! 애리조나 10×GG 3루수 영입, "우리팀에 잘 맞아요"

4.

"이번엔 SON 때처럼 실수하지마!" 감독 교체 임박 토트넘, 전력 재편?

5.

김민수→김정율, 최채흥→최지명. 등번호도 바꾸고 새출발. 그러나 1군 캠프 제외. FA 보상 신화 가능할까

스포츠 많이본뉴스
1.

"원점에서 다시 시작" 한국 야구 미래 청신호 예감? 두산 감독→巨人 코치 새 출발 '국민타자'의 굳은 다짐

2.

738억 단기알바 어때? aav 5000만불 쾅! 메츠의 분탕질 → 또 다저스 가는 꼴은 못 본다

3.

한물간 레전드 '유망주+458억'에 사오다니! 애리조나 10×GG 3루수 영입, "우리팀에 잘 맞아요"

4.

"이번엔 SON 때처럼 실수하지마!" 감독 교체 임박 토트넘, 전력 재편?

5.

김민수→김정율, 최채흥→최지명. 등번호도 바꾸고 새출발. 그러나 1군 캠프 제외. FA 보상 신화 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.