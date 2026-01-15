"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서 '패럴림픽+AG' 원팀 선전 결의

최종수정 2026-01-15 15:55

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

[이천=스포츠조선 윤진만 기자"One Team, One Dream(하나의 팀, 하나의 꿈). 위대한 여정의 서막, 승리를 향해 비상하라". 대한장애인체육회가 15일 경기도 이천선수촌에서 국가대표 훈련의 시작을 공식적으로 알리고, 3월 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽과 10월 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임 선전을 향한 결의를 다졌다. 최휘영 문화체육관광부 장관, 정진완 대한장애인체육회장을 비롯해 선수, 지도자, 후원사 관계자 등 총 150여명이 모여 개시식을 빛냈다.

정 회장은 개식사를 통해 "2026년은 대한민국 장애인스포츠의 저력을 세계 무대에 선보일 매우 중요한 해다. 동계패럴림픽과 장애인아시안게임은 우리 선수들의 경쟁력과 가능성을 다시 증명하는 무대가 될 것"이라며 "원팀이 되어 서로 믿고 의지하면 어떤 장벽도 뛰어넘을 수 있을 것"이라고 말했다. 최 장관은 "선수들의 땀과 끊임없는 도전이 있었기에 우리나라 장애인스포츠가 국제무대에서 꾸준한 성과와 신뢰를 쌓을 수 있었다"며 "선수들이 훈련과 경기에만 전념할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 필요한 지원을 아끼지 않겠다"라고 했다.


"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
사진제공=대한장애인체육회

"대한민국 스포츠 저력 선보인다" 2026년 장애인 국가대표 훈련개시식서…
윤지유(왼쪽)와 남봉광. 사진제공=대한장애인체육회
휠체어컬링 4인조 종목으로 처음 패럴림픽에 나서는 남봉광은 "패럴림픽에서 메달을 딸 가능성이 100%라고 믿는다. 아내(박혜진)가 출전하는 믹스더블 종목이 먼저 열리는데, 그 종목에서 좋은 성적이 나오면 우리 4인조 종목도 힘을 받을 것"이라며 부부 동반 메달의 꿈을 이루겠다고 다짐했다. 2022년 항저우 장애인아시안게임 개인전에서 금메달을 목에 건 '장애인 탁구 에이스' 윤지유는 "아시안게임과 세계선수권대회 목표는 당연히 개인전 금메달이다. 개인 복식에서도 금메달을 노린다. 올해 최대한 애국가를 많이 듣는 게 나의 목표"라고 각오를 밝혔다. 최 장관은 개시식을 마치고 직접 시각장애인을 위해 고안된 종목인 골볼을 체험하는 시간을 가졌다.

대한장애인체육회는 국가대표로 선발됐던 선수들이 소속팀에서 훈련하더라도 국가대표 자격을 유지하고 수당을 지급하는 '특성훈련'과 국가대표 트레이너 월급제 전환으로 훈련 현장의 전문성과 연속성을 높일 계획이라고 전했다. 또 동계패럴림픽에 대비, 5개 종목을 비롯해 종목별 국제대회에 대한 집중 지원을 이어가고, 우수선수를 선정해 특별훈련을 지원할 예정이다.
이천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.