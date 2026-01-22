국민체육진흥공단, 2026년 스포츠산업 금융지원 추진

기사입력 2026-01-22 12:21


국민체육진흥공단, 2026년 스포츠산업 금융지원 추진

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 국내 스포츠산업 발전 및 경쟁력 강화를 위한 '2026년 스포츠산업 금융지원'을 추진한다고 22일 밝혔다.

올해는 민간체육시설업체, 체육용구 생산업체, 스포츠 서비스 업체를 대상으로 총 2416억원 규모의 융자를 지원한다. 특히, 올해는 지원 한도를 대폭 상향해 국내 스포츠 기업 경영에 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

아울러, 운전자금 지원 방식에도 중요한 개선이 이뤄졌다. 기존(2023년~2025년)에는 기업이 시중 금융기관에서 운전자금과 연구개발 자금을 대출받은 후 발생 이자 일부를 보전해 주는 '이차보전' 방식으로 지원했으나, 올해부터는 저리 융자 방식으로 지원하는 구조로 전환해 기업이 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있게 됐다. 이를 통해, 스포츠 기업의 금융비용 부담을 실질적으로 완화하는 효과가 있을 것으로 기대된다.

이번 융자는 시중 13개 은행(경남·광주·국민·부산·신한·아이엠뱅크·우리·전북·제주·중소기업·하나·NH농협·Sh수협)에서 취급하며, 융자 희망 기업은 스포츠산업 누리집에서 신청할 수 있으며. 자세한 사항은 스포츠산업 융자 지원 콜센터 또는 카카오톡 '튼튼론' 채널을 통해 문의하면 된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

2.

정주리 시아버지, 다섯 아들 낳은 며느리에 경고 “다섯째 돌잔치가 마지막”

3.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

4.

'유퀴즈' 예고부터 난리..추성훈 '테이블 박살' 사고에 유재석 "이걸 어떡해"

5.

김주하, 前남편 폭행·외도 견딘 10년 후회 "자녀 위해 그럴 필요 없었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'그 누구도 김민재의 퇴장을 비난하지 않았다' 승승승승무승승승승 '무섭게 잘 나가는' 뮌헨 콤파니·케인·노이어 "레드카드 불운, 한 명 적어도 경기를 잘 통제했다"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

'LAD는 우주 최강 타선' 프리먼을 5번으로 밀어낸 3521억 특급 외야수, 오타니-베츠 뒤에서 친다

4.

'오재원-최유빈 포함 63명' 한화, 호주-일본 스프링캠프 출국

5.

'4년만의 퇴장'에 분노한 괴물 김민재, "심판! 이건 아니잖아요. 맹세코 경고감 아닙니다" 고함…뮌헨팬에겐 사과(獨 빌트)

스포츠 많이본뉴스
1.

'그 누구도 김민재의 퇴장을 비난하지 않았다' 승승승승무승승승승 '무섭게 잘 나가는' 뮌헨 콤파니·케인·노이어 "레드카드 불운, 한 명 적어도 경기를 잘 통제했다"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

'LAD는 우주 최강 타선' 프리먼을 5번으로 밀어낸 3521억 특급 외야수, 오타니-베츠 뒤에서 친다

4.

'오재원-최유빈 포함 63명' 한화, 호주-일본 스프링캠프 출국

5.

'4년만의 퇴장'에 분노한 괴물 김민재, "심판! 이건 아니잖아요. 맹세코 경고감 아닙니다" 고함…뮌헨팬에겐 사과(獨 빌트)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.