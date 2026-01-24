피겨 이해인-신지아, 4대륙 선수권 5·6위...일본이 휩쓴 시상대, 올림픽 향한 또 한 번의 담금질

[스포츠조선 이현석 기자]피겨스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)과 신지아(세화여고)가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 향한 마지막 실전 점검을 통해 다시 한번 본무대를 위한 담금질을 겪었다.

이해인은 23일 23일 중국 베이징에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 4대륙선수권대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 59.42점, 예술점수(PCS) 66.18점, 총점 125.60점을 기록해 쇼트프로그램 점수 67.06점을 합한 최종 총점 192.66점으로 5위에 올랐다.

큰 실수는 없었으나, 점프에서 아쉬움이 있었다. 3개의 점프에서 언더로테이드(점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우)판정을 받았다. 2개의 점프에서는 어텐션(에지 사용주의)를 받았다.

신지아는 쇼트에서의 아쉬움을 만회했다. TES 72.28점, PCS 59.81점, 감점 1점으로 131.09점을 기록했고, 쇼트프로그램 점수 53.97점을 합한 최종 총점 185.06점으로 6위에 올랐다. 앞서 신지아는 쇼트프로그램에서 두 차례 넘어지며, 14위에 머물렀는데, 프리에서 안정적인 연기로 만회하며 순위를 끌어올렸다. 네 번째 점프였던 트리플 루프에선 넘어졌지만, 나머지 점프는 모두 클린 처리했다. 함께 출전한 윤아선(수리고)은 160.74점으로 14위에 머물렀다.


이번 대회에선 일본이 시상대를 휩쓸었다. 밀라노 올림픽에 나서지 않는 아오키 유나가 217.39점으로 금메달을 수확했다. 밀라노 올림픽에 출전하는 나카이 아미와 지바 모네는 각각 215.78점, 202.23점으로 2~3위 자리를 차지했다. 이번 대회에는 밀라노에서 위협적인 메달 후보인 알리사 리우, 엠버 글렌(이상 미국), 사카모토 가오리(일본) 등은 참가하지 않았다.

아이스댄스 프리댄스에 출전한 임해나-권예(경기일반) 조는 TES 63.64점, PCS 47.28점, 총점 110.92점을 받았고 쇼트프로그램 점수를 합산한 최종 총점 176.97점으로 15개 조 중 6위에 올랐다.

4대륙선수권에 참여한 선수들은 26일 귀국한다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

