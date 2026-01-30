스포츠윤리센터 신고건수 80.5%↑...박지영 이사장"'익명성X신뢰 확보,체육인 믿고 신고"[오피셜]

최종수정 2026-01-30 20:58

스포츠윤리센터 신고건수 80.5%↑...박지영 이사장"'익명성X신뢰 확보…
자료제공=스포츠윤리센터

[스포츠조선 전영지 기자]지난해 스포츠윤리센터에 신고 접수된 인권 침해 및 비리 신고 건수가 전년 대비 80.5% 증가했다.

30일 스포츠윤리센터는 2025년 체육계 인권 침해·비리 대응 체계 변화와 2026년 중점 추진 방향을 발표했다.

현재 스포츠윤리센터는 3실 10팀 5개 지역사무소 체제로 현재 정원 54명 등 총 83명의 직원이 근무하고 있다. 2026년 예산은 106억원(13% 증액)으로 체육계 인권침해·비리에 대한 신고 접수 및 조사 상담 및 피해자 지원 사업 예방교육, 인권보호관, 실태조사 체육인 징계정보시스템, 통합신고 관리 시스템 운영을 주업무로 하고 있다.

박지영 스포츠윤리센터 이사장은 "지난해 가장 큰 변화는 체육인들이 실제로 센터를 믿고 찾기 시작했다는 점"이라면서 "2020년 센터 설립 이후 매년 40% 이상 신고 사건이 증가하고 있고 특히 2025년 신고 건수는 1536건으로 전년대비 80% 증가했다. 상담도 6597건으로 전년대비 70% 가까이 증가했다"고 밝혔다. 박 이사장은 "단순히 사건이 늘었다기보다 찾아가는 상담 확대, 온라인 신고채널 고도화, 무엇보다 가명조사 체계를 통해 센터에 대한 체육인들의 접근성이 높아지고, 익명성과 신뢰가 확보되면서 '맘 놓고 신고해도 된다'는 인식이 확산된 결과"라고 진단했다.

박 이사장은 "사건은 늘었지만 처리 속도는 빨라졌다"며 "신속하고 공정한 사건 처리 노력을 통해 2025년 기준 평균 사건처리일 수는 122일로 2024년 대비 30일을 단축하는 성과를 냈다"고 설명했다. 특히 청소년·여성 대상 성폭력 등 중대 사건에 대해 지난해 중대 사건 전담 태스크포스를 운영한 데 이어, 올해부터 이를 '특별조사팀'으로 정식 조직화해 경찰과 해바라기센터 등 전문기관과 연대를 강화할 계획이다. 스포츠윤리센터는 조사 이후 피해자의 회복 역시 중요 과제로 삼았다. 2025년 한해 동안 법률·의료·심리상담·임시주거·체육활동 비용 등 맞춤형 피해자 지원이 진행됐다.

박 이사장은 사전 예방과 인식 개선의 중요성도 강조했다. "센터가 제공하는 법정의무교육 이수관리 체계를 고도화하기 위해 그동안 체육단체에만 맡겨졌던 교육 이수 관리를, 센터가 독려하고 있다"면서 "2025년 12월 한 달간 공문 및 문자를 통해 직접 이수율 관리를 한 결과, 약 6만명이 추가 이수해 이수자 수가 전년 대비 26.8% 증가했다"는 성과도 소개했다. 또 "향후 인권강사의 대면·현장 교육을 대폭 강화해가겠다. 올해는 90명의 인권 강사를 통한 현장 교육을 전년 대비 20% 확대한 700회 이상 운영하겠다"는 의지를 표했다.

박 이사장은 "스포츠윤리센터는 체육인이 안심하고 목소리를 낼 수 있도록 권익보호 기관"이라면서 "2026년에는 현장 중심 피해 예방, 중대 사건의 신속한 처리, 예방 교육 강화를 통해 체육 현장에서 체감되는 인권 보호와 공정성을 만들어가겠다"고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行 ('전참시')

2.

정시아♥백도빈, 자식농사 대박...'예중' 딸, 최연소 작품 출품 "그림 솔드 아웃" ('정시아 아시정')

3.

'43세' 손담비, 심각한 탈모 "배수구 막힐 정도, ♥이규혁도 걱정"

4.

한소희·전종서 '프로젝트 Y' 보고 순금 받자…'황금 타이틀 미션' 진행

5.

글로벌 흥행 탄 ‘아기가 생겼어요’, 최진혁·오연서·홍종현 관계 변화 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

"머리를 계속 굴려봤다, 커쇼 밖에 없었다", 美 WBC 감독은 어떻게 최강 드림팀을 만들었나?

2.

마인드 진짜 멋지다! 군면제가 아니라 군인을 위해 뛰겠다니 → "날 설득할 필요 없어요. 가슴에 USA를 새기는 건 정말 큰 의미"

3.

"이적시장 막판, 토트넘 자금의 혈이 뚫렸다" 챔스 16강 직행으로 872억원 입금...프랭크 기사회생?

4.

[포토] 오재성, 분위기 좋아

5.

[포토] 아라우조, 강타

스포츠 많이본뉴스
1.

"머리를 계속 굴려봤다, 커쇼 밖에 없었다", 美 WBC 감독은 어떻게 최강 드림팀을 만들었나?

2.

마인드 진짜 멋지다! 군면제가 아니라 군인을 위해 뛰겠다니 → "날 설득할 필요 없어요. 가슴에 USA를 새기는 건 정말 큰 의미"

3.

"이적시장 막판, 토트넘 자금의 혈이 뚫렸다" 챔스 16강 직행으로 872억원 입금...프랭크 기사회생?

4.

[포토] 오재성, 분위기 좋아

5.

[포토] 아라우조, 강타

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.