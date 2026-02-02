"미쳤다! 왜 하필 지금이야" 김연아 폭탄 쓴소리! 올림픽 금메달 박탈→'도핑 요정' 발리예바 전격 복귀…밀라노 출전은 안돼

|
[스포츠조선 김성원 기자]기가막힌 복귀 시점이다. '도핑 요정' 러시아 피겨 스타 카밀라 발리예바(20)가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 앞두고 돌아왔다.
하지만 도핑에 발목이 잡혔다. 러시아선수권 때 도핑 양성 반응을 나왔다는 사실이 뒤늦게 알려졌다. 스포츠중재재판소(CAS)도 철퇴를 내렸다. 발리예바는 13세부터 15세 사이에 무려 56가지에 달하는 약물을 상습적으로 투여받은 것으로 드러났다.
|
|
발리예바에게는 4년간 선수자격 정지가 내려졌다. 자격 정지 기간은 도핑 양성 반응이 나온 2021년 12월부터 시작해 지난해 12월까지였다. 징계 기간이 끝났다. 그는 러시아 국내대회를 통해 돌아왔다.
'영웅의 귀환'이었다. 발리예바는 관중들의 환호 속에 쿼드러플 토루프 점프로 경기를 시작했고, 결선에 올랐다. 듀엣 점프 종목에서는 6위를 차지했다. 러시아 전역에 생중계된 이 대회는 일반적인 피겨와는 달리 점프에만 점수가 부여된다.
발리예바는 2026년 밀라노-코르티나 올림픽 출전 자격을 얻지 못했다. 같은 러시아 출신의 아델리아 페트로시안은 무소속 선수 자격으로 출전한다. 여자 싱글 금메달 후보로 거론되고 있다.
러시아는 우크라이나 침공 이후 국제 스포츠계 제재를 받고 있다. 러시아 출신 올림픽 출전 선수는 올림픽기를 가슴에 단다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com