[밀라노 LIVE]미쳤다! 잠잠했던 밀라노 공항 깨운 韓 피겨 왕자...차준환, 꽃 선물-사진 세례는 기본→상상 초월 팬 등장까지

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]차준환이 밀라노 입성부터 엄청난 인기를 자랑했다.
차준환은 5일(한국시각) 이탈리아 밀라노 말펜사국제공항을 통해 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 위한 무대에 도착했다. 차준환은 고된 비행을 거쳐, 밀라노에 모습을 드러냈다.
차준환은 "현지에서 많은 분들이 아껴주시고, 응원해주셔서 감사하다. 응원과 함께 좋은 모습 보여드리겠다"며 "세 번째 올림픽 최선을 다해서 대표팀과의 훈련 과정을 즐길 수 있도록 하겠다"고 했다.
이어 "이동하면서 잘 자고 숙면을 취했다. 좋은 컨디션을 만들고, 현지 적응하면서 앞으로 며칠 동안의 연습을 하겠다. 경기 날까지 최고의 상태를 만들도록 집중하겠다"고 덧붙였다.
5일 오전 피겨대표팀 선수단이 동계올림픽이 열리는 밀라노 말펜사국제공항에 도착했다. 밀라노 입성 인터뷰하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.05/
이날 일부 취재진과 관광객들이 공항으로 입국할 당시만 해도 말펜사 국제공항의 분위기는 그리 뜨겁지 않았다. 하지만 차준환의 등장에 분위기가 달라졌다. 엄청난 수의 팬이 차준환에게 달려와 사진 세례와 선물, 사인 등을 요청했다.
유럽 팬까지 차준환을 보기 위해 공항으로 향했다. 차준환 앞에는 어느 고령의 유럽 여성 팬이 스케이트 부츠까지 들고 와 사인을 받는 모습이 포착되기도 했다. 차준환의 인기가 얼마나 대단한지를 짐작할 수 있는 부분이다. 차준환은 그간 뛰어난 실력과 더불어 수려한 외모까지 겸비해 한국을 비롯해, 일본, 중국 등 아시아 팬들의 큰 사랑을 받았다. 이번 밀라노 입성으로 유럽에서도 차준환이 얼마나 인기 있는 선수인지를 제대로 인지시켰다.
차준환은 이번 세 번째 올림픽 진출로 한국 남자 피겨 역사상 최초의 기록에도 도전한다. 2018 평창 동계올림픽에서 남자 싱글 15위, 2022 베이징 동계올림픽에서 같은 종목 5위를 차지한 차준환은 2023 일본 사이타마에서 열린 2023 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 세계선수권에서 2위를 차지해 한국 남자 싱글 사상 첫 세계선수권 메달이라는 역사를 썼다. 지난해 2월 열린 하얼빈 동계아시안게임에서는 가기야마 유마를 제치고 한국 피겨 사상 첫 동계아시안게임 남자 싱글 금메달도 거머쥐었다. 이번 밀라노 대회에서는 한국 남자 싱글 사상 첫 올림픽 메달에 도전할 예정이다.