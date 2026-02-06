[밀라노 LIVE]"빙질, 원하는 스타일 아냐" 아쉬운 조건에도 훈련 매진...'포스트 김연아' 신지아, 첫 올림픽 '클린' 위한 땀과 노력

신지아가 5일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 실전 훈련을 했다. 연기를 펼치고 있는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.05/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'포스트 김연아'를 꿈꾸는 신지아(세화여고)는 어려운 조건 속에서도 생애 첫 올림픽을 위한 준비에 몰두했다.
시련 속에서도 꽃이 핀다. 신이자는 고된 시즌 속 목표로 했던 올림픽 진출권을 따냈다. 1, 2차 선발전을 모두 1위로 마친 신지아는 김연아의 뒤를 이어 한국 피겨 역사에 이름을 남길 기회를 얻었다.
하지만 올림픽 무대는 최고의 선수들이 모인 자리, 신지아도 최고의 경기력을 보여주기 위해선 많은 노력이 필요할 수밖에 없다. 신지아는 올림픽 무대인 밀라노에 현지 시각으로 4일 입국한 후 24시간도 지나지 않은 시점에 곧바로 훈련을 소화했다. 오전과 오후 훈련을 거듭하며 경기력을 끌어올리기 위해 매진했다. 4대륙선수권에서 아쉬움이 있었던 점프를 비롯해 스텝과 스핀도 점검했다.
신지아가 5일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 실전 훈련을 했다. 연기를 펼치고 있는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.05/
5일 오후 훈련 이후 믹스드존에서 만난 신지아는 "시차 적응이 완벽하게 되진 않았지만, 그래도 나름 적응을 빨리하고 있다. 오늘도 연습을 하며 몸 컨디션이 괜찮았다"고 했다.
연습 링크의 빙질은 만족할 만한 수준은 아니었다. 완벽한 컨디션으로 연습하기 쉽지 않았다. 다소 무른 빙질에도 열심히 훈련을 진행했다. 신지아는 "빙질 자체는 괜찮지만, 내가 원하는 스타일이 아니다. 좀 무른 편이다"고 했다. 오전에는 프리스케이팅, 오후에는 쇼트프로그램에 맞춰서 연습을 진행한 신지아는, 4대륙 선수권에서 아쉬웠던 점프 위주로 연습했다고 밝혔다. 경기력에 대한 만족도에 대해 신지아는 "4대륙 선수권 이후 한국에 돌아와서 조금 더 연습을 집중적으로 많이 했다. 지금까지도 한국에서 연습했던 것을 잃지 않으려고 노력한다"고 했다.
경기장 조건도 신지아에게 최적의 조건은 않는다. 가로 길이가 다소 짧은 경기장이다. 그럼에도 빠른 적응으로 경기력에 문제가 없기 위해 노력 중이다. 신지아는 "메인 링크는 아직이지만, 연습 링크는 조금 작다고 생각한다. 처음에 점프 동선이 살짝 헷갈리기도 하지만, 한두 번 뛰다 보면 빠르게 감을 찾을 찾기 때문에 괜찮다"고 했다. "작은 크기의 경기장은 대부분 이정도 사이즈였다"고 덧붙였다.
생애 첫 올림픽, 선수촌 생활에 대한 기대감도 빼놓을 수 없다. 신지아는 "올림픽이라는 대회에서 선수촌 생활을 처음 해본다. 정말 신기하고, 앞으로의 선수촌 생활도 굉장히 기대된다"고 웃었다.