무속인 된 정호근, 두 자녀·여동생 잃은 아픔 "태어난 지 3일 만 떠나" ('특종세상')

기사입력 2026-02-05 22:17


무속인 된 정호근, 두 자녀·여동생 잃은 아픔 "태어난 지 3일 만 떠나…

[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 정호근이 무속인이 된 사연을 고백했다.

5일 방송된 MBN '특종세상'에서는 무속인이 된 배우 정호근이 출연했다.

12년 전 돌연 신내림을 받고 무속인이 됐다는 소식을 알려 충격을 안긴 정호근. 정호근은 10년째 신당에서 생활 중이었다. 아침부터 모시는 신들에게 인사를 한 정호근은 "무당이란 직업이 보통 힘든 직업이 아니다. 사람들은 앉아서 방울만 흔들고 애먼 소리 하면 그뿐 아니겠어? 말씀하시고 생각하실지 모르겠지만 아침 일찍 일어나서 항상 옥수 발원하고 모든 사람의 안녕과 행복을 기원하는 직업이 쉬운 직업이 아니더라"라고 밝혔다.

정호근은 무속인이 된 과정에 대해 "몸이 많이 아팠다. 이곳 저곳이 아팠다. 특히 배가 너무 아팠다. 근데 병원 가면 아무 이상이 없다더라. 그리고 뭐가 자꾸 귀에서 소리가 난다. 어쩔 때는 벌이 날아다니는 소리가 들린다. 이게 하루종일 들려서 너무 괴로웠다"며 "그래서 이비인후과를 갔더니 모른다더라. 뭐가 보이는 게 있고 귀에 들리는 게 있으니까 내가 정신병인가 싶었다"고 밝혔다.

결국 지푸라기라도 잡는 심정으로 용하다는 점집을 찾아갔다는 정호근은 "그분이 저한테 충격적인 말을 했다. '너도 무당이다'"라며 "너무 흥분해서 점상을 확 들어 엎었다. 할 소리 못할 소리가 따로 있지 얻다 대고 무당이냐. 나는 뜻을 배우에 두고 있는데 무당하고 싶겠냐. 그러니 얼마나 괴로웠겠냐"고 토로했다.


무속인 된 정호근, 두 자녀·여동생 잃은 아픔 "태어난 지 3일 만 떠나…
결국 가족을 위해 신내림을 받고 무속인이 된 정호근. 정호근이 무속인이 될 수밖에 없는 기구한 사연이 있었다. 정호근은 "저희 할머니가 신할머니였다. 저희 집안은 신의 환란으로 인해 시련이 많았던 집안이다. 맨 처음엔 누나, 그 다음에 여동생 그 다음이 저다. 신의 환란이 한 사람만 돼도 집이 난리가 나는데 우리는 세 사람이었다. 힘든 정도겠냐"고 밝혔다.

하지만 신내림을 받고도 고비가 다가왔다. 지난해 여동생을 떠나 보낸 정호근. 정호근은 "내 여동생도 신내림을 받았다. 하지만 허리를 못 쓰게 되고 못 걷게 되고 목까지 못 가누게 되니 드러눕게 되고. 그러다 보니 신장을 하나 적출하고 몸이 계속 쇠약해져서 10년 버티다 지난해 갔다"며 "죄의식이 생기더라. 모든 것이 다 후회스럽고 모든 것이 다 내 탓이라는 생각이 든다"고 여동생을 향한 죄책감을 고백했다.

가족들과도 20년 넘게 떨어져 지냈다. 아내, 자녀들은 현재 미국에 있다고. 정호근은 "막내까지 5남매였다. 우리 애는 폐동맥 고혈압이었다. 그러다 심장까지 안 좋아져서 살더라도 명이 길지 못했을 거고 일반인처럼 살수밖에 없는 병을 갖고 태어났다"며 "첫 아이 잃어버리고 막내 아들은 낳은 지 3일 만에 내 품에 가서 갔다. 가끔 보고 싶어진다"고 털어놨다.


가족들을 미국으로 보낼 수 밖에 없던 사연에 대해 정호근은 "그 당시에는 신의 제자 일을 한다는 게 떳떳하고 당당한 일이 아니었다. 집안에서도 쉬쉬했고 누가 아는 게 무서웠다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[전문] MC몽 "여친 만났는데 성매매?" 분노…CCTV 공개엔 '법적 대응'

2.

사유리, 퇴학당한 子 일본 유치원 보냈다 "한 달에 한 번 가"

3.

'66세' 최화정, 110억 집 사는 이유 있었네...인턴PD 집밥까지 챙긴 진짜 모습

4.

신기루, 27kg 뺀 풍자 맹비난 "살 빼는 거 보니 한심해, 병 걸린 것" ('또간집')

5.

'싱글맘' 서민재, 子친부 또 저격했다…"아이랑 힘내면 안 되냐" [SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

[전문] MC몽 "여친 만났는데 성매매?" 분노…CCTV 공개엔 '법적 대응'

2.

사유리, 퇴학당한 子 일본 유치원 보냈다 "한 달에 한 번 가"

3.

'66세' 최화정, 110억 집 사는 이유 있었네...인턴PD 집밥까지 챙긴 진짜 모습

4.

신기루, 27kg 뺀 풍자 맹비난 "살 빼는 거 보니 한심해, 병 걸린 것" ('또간집')

5.

'싱글맘' 서민재, 子친부 또 저격했다…"아이랑 힘내면 안 되냐" [SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 현장]등장만으로 '이탈리아 흥분'→'공항 떠들썩' 차준환이 뜬다, 대한민국 22번째 입장...'빙속 주역' 박지우와 개막식 기수

2.

도대체 왜? 손아섭 → 그 흔한 '옷피셜+악수'도 없다. 출국 인터뷰도 고사했다

3.

하주석이 82안타 쳤다 → 손아섭, 이대로면 3000안타 불투명. 엄청난 대반전 위한 필수조건은

4.

[공식발표]'가정사' 이탈 충격, '인도에이스'로 메웠다..아시아쿼터 교체, 봄배구 향한 KB손보의 승부수

5.

[오피셜]"권창훈 22번X박창준 7번X기티스 9번" 제주SK 코스타호 새시즌 등번호 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.