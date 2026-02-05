무속인 된 정호근, 두 자녀·여동생 잃은 아픔 "태어난 지 3일 만 떠나" ('특종세상')

|
[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 정호근이 무속인이 된 사연을 고백했다.
정호근은 무속인이 된 과정에 대해 "몸이 많이 아팠다. 이곳 저곳이 아팠다. 특히 배가 너무 아팠다. 근데 병원 가면 아무 이상이 없다더라. 그리고 뭐가 자꾸 귀에서 소리가 난다. 어쩔 때는 벌이 날아다니는 소리가 들린다. 이게 하루종일 들려서 너무 괴로웠다"며 "그래서 이비인후과를 갔더니 모른다더라. 뭐가 보이는 게 있고 귀에 들리는 게 있으니까 내가 정신병인가 싶었다"고 밝혔다.
|
하지만 신내림을 받고도 고비가 다가왔다. 지난해 여동생을 떠나 보낸 정호근. 정호근은 "내 여동생도 신내림을 받았다. 하지만 허리를 못 쓰게 되고 못 걷게 되고 목까지 못 가누게 되니 드러눕게 되고. 그러다 보니 신장을 하나 적출하고 몸이 계속 쇠약해져서 10년 버티다 지난해 갔다"며 "죄의식이 생기더라. 모든 것이 다 후회스럽고 모든 것이 다 내 탓이라는 생각이 든다"고 여동생을 향한 죄책감을 고백했다.
가족들과도 20년 넘게 떨어져 지냈다. 아내, 자녀들은 현재 미국에 있다고. 정호근은 "막내까지 5남매였다. 우리 애는 폐동맥 고혈압이었다. 그러다 심장까지 안 좋아져서 살더라도 명이 길지 못했을 거고 일반인처럼 살수밖에 없는 병을 갖고 태어났다"며 "첫 아이 잃어버리고 막내 아들은 낳은 지 3일 만에 내 품에 가서 갔다. 가끔 보고 싶어진다"고 털어놨다.
가족들을 미국으로 보낼 수 밖에 없던 사연에 대해 정호근은 "그 당시에는 신의 제자 일을 한다는 게 떳떳하고 당당한 일이 아니었다. 집안에서도 쉬쉬했고 누가 아는 게 무서웠다"고 털어놨다.
wjlee@sportschosun.com