"최가온X이상호의 역사적 도전,스노보드 중계는 박재민이지!" '십잡스'박재민,'치지직' 라이브 스트리머 출격#Job스러운 박재민[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]'스포츠 사랑' 배우 박재민이 라이브 스트리머로 변신, 2026년 밀라노-코르티나동계올림픽 붐업에 나선다.
박재민은 배우, 해설위원, 교수, MC 등 백만 가지 직업을 가진 열정부자, '십잡스' 'n잡러'로 널리 알려진 인플루언서다. 서울대 체육교육과 출신의 스포츠맨이자 KBS 해설위원으로서 스노보드, 브레이킹, 3x3 농구 등 동·하계 종목을 넘나들며 '믿고 보는' 해설을 선보여온 박재민은 밀라노-코르티나 올림픽이 JTBC 단독중계로 진행되면서 TV 해설은 어렵게 됐다. 하지만 최가온, 유승은, 이채운, 이승훈 등 스노보드, 스키 종목에서 발칙한 10대들의 깜짝 메달 가능성이 그 어느 때보다 높은 시점, 스노보드 선수, 국제심판 출신 '찐 스포츠맨' 박재민이 빠질 리 없었다. TV 중계석이 아닌 스트리밍 화면 앞으로 과감하게 무대를 옮겼다.
박재민은 6일 "네이버의 스트리밍 플랫폼 '치지직(CHZZK)'에 'Job(잡)스러운 박재민' 채널을 개설하고, 이번 동계올림픽 기간 동안 스노보드 종목을 중심으로 시청자들과 실시간 '같이보기' 라이브 스트리밍을 진행하기로 했다"고 밝혔다.
박재민은 2018년 평창올림픽과 2022년 베이징올림픽 스노보드 중계 당시, 전문적이면서도 귀에 쏙쏙 들어오는 쉬운 해설, 패기 넘치는 샤우팅, 압도적 텐션으로 큰 화제를 모은 바 있다. 베이징올림픽 당시 유튜브에 올린 맛깔스러운 해설 편집본 영상은 한국 선수가 출전하지 않았음에도 일주일 만에 조회수 260만을 넘기는 등 뜨거운 화제가 됐었다.
스노보드 선수 출신이자 국제심판 자격을 보유한 만큼, 치지직 라이브를 통해 경기 규정과 기술에 대한 전문적 분석은 물론, TV방송 중계에서 다 담지 못했던 생생한 비하인드 스토리와 'Job스러운' 잡학 사전 지식까지 아낌없이 쏟아낼 계획이다. 2024년 강원청소년올림픽 개막식 사회에 이어, 2024년 이후 매년 장애-비장애학생이 함께하는 '서울림운동회'현장 MC로 나서 순발력 넘치는 진행과 세대를 넘나드는 소통 능력, 나눔의 정신을 보여준 박재민에게 '치치직' 라이브 스트리머 도전은 다재다능한 매력과 시대 흐름에 걸맞은 '무대로 기대를 모은다.
박재민은 "라이브 스트리밍의 매력은 시청자와 실시간으로 호흡하는 것"이라면서 "TV중계보다 더 가깝고 자유로운 소통을 통해 스노보드의 진정한 재미를 알려드리고 싶다. 올림픽 중계 같이보기의 참맛을 보여드리겠다"는 각오를 전했다.
박재민의 라이브 방송은 한국시간으로 8일(일) 새벽에 열리는 남자 스노보드 빅에어 결선 중계로 시작된다. 한국 스노보드 사상 첫 하프파이프 메달을 노리는 최가온, '평창 첫 은메달리스트-배추보이' 이상호 등 대한민국 국가대표 선수들의 역사적 도전을 모두 실시간으로 함께할 예정이다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com