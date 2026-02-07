[밀라노 LIVE]"중꺾마!" 눈물 닦은 韓 컬링 믹스더블 끝나지 않았다…美 상대로 전반 3-1 리드

김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조는 8일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 미국의 코리 티스-코리 드롭킨 조와 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 6차전을 치르고 있다. 한국이 전반을 3-1로 앞서나갔다.
더 이상 물러설 곳이 없다. 김선영-정영석은 앞서 아쉬운 성적표를 남겼다. 스웨덴(3대10)-이탈리아(4대8)-스위스(5대8)-영국(2대8)-체코(4대9)에 줄줄이 패했다. 결국 김선영은 영국전 뒤 눈물을 터뜨렸다. '팀킴'의 김은정과 김영미가 해설위원으로 함께하고 있는 가운데 '팀킴'의 응원을 묻는 방송인터뷰에서 "중간에 약간 힘들어서 언니들에게 연락했다. 언니들이 조언도 많이 해주고, 행복하게 컬링하는 게 좋다고 해줘 좀 자신감있게 더하려고 했다. 그러나 생각보다 잘 되지 않고 있다. 멘털을 잡고 있었는데, 내 자신에게 실망스럽다. (정)영석이에게도 많이 미안하다"며 눈물을 흘렸다.
이번 대회 컬링은 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 예선 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다. 한국은 5연패로 준결승 진출 가능성은 희박해졌다. 남은 4경기에서 전승하더라도 상위 4위 안에 들기는 쉽지 않다.
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스
경기는 아직 끝나지 않았다. 여섯 번째 상대는 '다크호스' 코리 티스-코리 드롭킨이었다. 앞선 5경기에서 4승1패를 기록했다. 4연승하다 '최강' 영국에 1패를 떠안은 상황이었다.
한국의 후공으로 시작했다. 김선영-정영석의 초반 샷이 예상을 빗나가며 어려움을 겪었다. 하지만 스톤을 '버튼'에 안착하며 1점을 챙겼다. 2엔드 양 팀 모두 안정적인 샷으로 경기를 풀어갔다. 한국의 집중력이 더 좋았다. 스틸(선공 팀이 점수 얻는 것)에 성공하며 1점을 더했다. 2-0으로 앞서나갔다.
3엔드 미국의 샷이 유독 잘 들어갔다. '버튼'을 계속해서 지켜내며 우위를 점했다. 한국은 최소 실점을 목표로 지키기에 나섰다. 미국이 1점을 가지고 갔다. 한국이 2-1 리드를 유지했다. 4엔드, 한국은 두 번째 스톤이 '버튼'을 점검했다. 미국이 반격했다. '정타'로 미국 스톤만 세 개를 남겼다. 그러나 한국이 마지막 스톤으로 정확히 버튼을 차지하며 1점을 챙겼다. 3-1로 전반을 마감했다.