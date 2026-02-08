"밀라노에서 가장 잘생겼다" 차준환, 日 선정 올림픽 10대 미남→이번엔 홍콩 선정 1위

기사입력 2026-02-08 06:29


"밀라노에서 가장 잘생겼다" 차준환, 日 선정 올림픽 10대 미남→이번엔…
6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 아이스댄스 경기. 응원을 보내고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/

[스포츠조선 이현석 기자]차준환이 올림픽 무대를 미모로 먼저 휩쓸고 있다.

패션 잡지 보그 홍콩판은 7일(이하 한국시각) '2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽, 가장 잘생긴 남자 선수 13인 총정리'라며 올림픽 무대에서 비주얼과 실력을 겸비한 선수 순위를 공개했다.

1위가 바로 차준환이었다. 보그 홍콩은 ''한국 빙상 왕자(韓國氷上王子)' 차준환은 스스로 필터를 씌운 듯한 깨끗하고 차가운 느낌의 날렵한 라인과 절제된 분위기를 자아낸다. 빙판에 발을 내딛는 순간 완전히 다른 사람으로 변신한다. 아역 배우 출신인 그는 어린 시절 모델로도 활동했다. 카메라 앞에 섰던 풍부한 경험 덕분에 그의 연기는 매 순간 완벽한 퍼포먼스를 보여준다. 기술과 감성을 동시에 터트려 깨끗한 4회전 점프와 대담한 스텝 연기를 기대할 수 있다'고 설명했다.


"밀라노에서 가장 잘생겼다" 차준환, 日 선정 올림픽 10대 미남→이번엔…
7일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 올림픽 스타디움에서 2026밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 개회식이 열렸다. 한국 선수단이 입장?다. 차준환, 박지우가 태극기를 들고 선수단이 입장하고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.07/
차준환은 중학생 시절부터 한국 피겨계에서 두각을 나타냈다. 2018년 평창 동계올림픽에서 처음 올림픽 무대에 등장한 후 2022년 베이징 대회에서는 5위를 기록하며 한국 피겨 역사에 자신의 이름을 남겼다. 이번 밀라노 대회에서는 더 높은 순위를 노리고 있다. 올 시즌 차준화는 장비 문제로 어려움을 겪기도 했으나, 올림픽을 앞두고 이런 문제를 해결하며, 경기력에 탄력을 받고 있다. 차준환 또한 올림픽 무대에 들어선 이후 열심히 훈련에 매진하고 있다.

차준환이 올림픽 무대에 입성하기 전부터 차준환의 미모에 대한 찬사도 이어졌었다. 엘르 일본판은 밀라노 대회 미남 선수 10인을 선정하며 그중 한 명으로 차준환을 꼽았다. 엘르 일본판은 '한국 선수권 10연패의 위업을 이루며 3대회 연속 올림픽 출전을 결정한 차준환은 이번 대회에서 한국 선수단 기수도 맡았다. 명실상부 한국 피겨를 대표하는 왕자다'라고 평가했다.

한편 차준환은 지난 5일 밀라노 입국 당시에도 큰 관심과 팬들의 응원을 받았다. 이탈리아 밀라노 말펜사 공항에 도착하자마자 차준환을 향한 팬들의 사진 세례가 쏟아졌다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

함소원 母, 이혼 후에도 진화와 동거하는 딸 향해 호통..."쓸 사람이면 진작 고쳐서 썼지"

2.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

3.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

4.

'차정원♥' 하정우, '75세 득남' 父 김용건 보며 다짐…"나만 낳으면 돼"

5.

김우빈, 이러니 광고주가 반하지...모델인 커피점 직접 등판

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

2.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

3.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

4.

[밀라노 현장]'첫 금메달 주인공 나왔다!' 밀라노 1호 金, 알파인스키 남자 활강 폰 알멘

5.

'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 교체 OUT…'역대 최악의 팀'울버햄튼, 첼시에 1-3 참패

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

2.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

3.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

4.

[밀라노 현장]'첫 금메달 주인공 나왔다!' 밀라노 1호 金, 알파인스키 남자 활강 폰 알멘

5.

'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 교체 OUT…'역대 최악의 팀'울버햄튼, 첼시에 1-3 참패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.