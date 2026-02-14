日 폭발 "차준환 정말 미쳤다", "가장 먼저 달려온 상냥함"...'4위' 아쉬움에도 상대를 존중한 '리스펙'

[스포츠조선 이현석 기자]아쉬운 결과, 그럼에도 경쟁한 상대의 결과를 존중하는 모습을 차준환이 보여줬다.
차준환은 14일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 받아 181.02점을 기록했다. 쇼트까지 합산해 273.92점을 기록한 차준환은 출전한 24명 중 4위를 차지했다.
아쉬움이 컸다. 2018년 평창동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 오른 차준환은 2022년 베이징 대회에선 5위를 기록하며 기록을 경신했다. 이번 대회 메달을 노렸지만, 아쉽게 한 걸음이 모자랐다. 일본의 사토 슌이 274.90점으로 동메달을 목에 걸었다.
사진=트위터 캡처
차준환도 선수이며, 사람이었기에 아쉬움이 있었다. 경기 후 차준환은 "어떻게 아쉬움이 남지 않을 수 있을까. 하지만 쇼트도, 프리도, 과정만 놓고 본다면 최선을 다해서 미련, 후회 없이 다 쏟아붓고 나왔다. 그렇기에 말씀드린 과정의 성취는 얻어간 것 같다. 결과에 대한 성취는 아쉽지만, 계속 메달을 꿈꾸고 있다고 말한 것에 비해 성취는 못했지만, 선수로서의 인생이 아닌 사람으로서의 인생에 큰 배움이지 않았나 싶다"고 직접 밝히기도 했다.
하지만 아쉬움과 함께 상대를 존중하는 태도도 보였다. 키스앤크라이존 근처에 자리했던 일부 일본 팬들은 카자흐스탄의 미하일 샤이도로프의 금메달이 확정되자, 가장 먼저 다가와 안아주는 차준환의 모습을 공유했다. 일본 팬들은 '샤이도르프의 메달이 확정된 순간, 그 타이밍에 차준환이 제일 먼저 달려왔다'고 차준환의 태도를 칭찬했다.
사진=트위터 캡처
일부 팬들은 "차준환의 태도는 정말 미쳤다. 그는 환상적이야", "준환은 원래 이런 사람이야", "그의 스포츠맨십에 눈물이 난다"며 차준환의 태도에 박수를 보냈다.