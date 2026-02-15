지금까지 "오를 곳 없는, 정상의 김준호"였습니다...24년 고생한 자신에게 보내는 박수 "무게 잘 견뎌온 나, 고맙다"[밀라노 LIVE]

기사입력 2026-02-15 03:07


지금까지 "오를 곳 없는, 정상의 김준호"였습니다...24년 고생한 자신…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

지금까지 "오를 곳 없는, 정상의 김준호"였습니다...24년 고생한 자신…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]"고지가 조금 낮았을 뿐, 지금의 김준호는 정상이다. 더 올라갈 곳 없는 김준호이다."

김준호는 15일 오전 1시(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 펼쳐진 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m 결선에서 29명의 선수 중 12위를 기록했다. '2005년생 신성' 구경민(스포츠토토)은 15위에 올랐다.

김준호로서는 두고두고 아쉬운 레이스였다. 19세에 첫 출전한 2014년 소치 대회에서 21위, 2018년 '안방' 평창 대회에서 12위, 2022년 베이징 대회에서 최고 순위 6위에 오르며 매 대회 성장했다. 아쉽게 네 번째에서는 더 높이 오르지 못했지만, 스스로에게 박수를 쳐주기에는 충분했다.


지금까지 "오를 곳 없는, 정상의 김준호"였습니다...24년 고생한 자신…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김준호는 먼저 "후회 없이 완벽한 레이스를 한 것 같아서 기분이 좋다"며 "응원해 주신 만큼 보답을 못 드린 것 같다. 죄송스럽다. 나 자신은 되게 열심히 잘 준비했다. 결과를 받아들이고 너무 행복했다"고 했다.

김준호는 눈시울이 붉어진 상태였다. 그는 "24시간 동안 뒷바리지 해 주시고, 이렇게 열심히 뒷바라지 해주셨는데, 그걸 결과로 못 이룬 것 같아서 부모님한테 너무 죄송스러운 마음이 있다. 눈물이 났다"고 했다.

올림픽에 대한 미련, 4번째 올림픽까지 도전을 이어왔기에 더 남을 수 있다. 하지만 김준호는 "24년 동안 너무 힘들었기에 진짜 올림픽 무대를 뛰기 위해 수많은 고통과 힘듦을 버텨왔다. 그걸 또 하려고 하는 것이 지금은 겁이 난다. 고지가 조금 낮았을 뿐, 지금의 김준호는 정상이다. 더 올라갈 곳 없는 김준호이다"라고 소감을 밝혔다.


지금까지 "오를 곳 없는, 정상의 김준호"였습니다...24년 고생한 자신…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
김준호는 가장 기억에 남는 순간으로 지난 한 해를 꼽았다. 4번째 올림픽을 앞둔 지난해 11월 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 2차 대회 남자 500m 1차 레이스에서 금메달, 2차 레이스에서 동메달을 목에 걸며 세월을 거스르는 스피드를 보여줬다. 특히 동메달 당시 33초78, 차민규의 종전 한국 최고기록을 0.25초 단축하며 한국 선수 최초로 33초대 진입에 성공. 올림픽 시즌 자신감을 바짝 끌어올렸다. 그는 "한국 신기록을 세웠고, 올림픽이라는 큰 무대에서 또 뛰는 나의 모습이 너무 영광이다. 올림픽 메달리스트가 되면 좋지만, 올림피언이라는 선수도 너무 멋있다. 가장 기억에 남는 것 같다"고 했다.

현역 연장 의지에 대해서는 "아직 생각을 안 해봤다. 차차 생각해보겠다. 후배들이 더 잘할 것이라 믿는다. 내가 못 이룬 꿈을 후배들이 이뤄줬으면 좋겠다. 더 엶심히 준비해야 한다는 것을 느끼고, 후배들이 이곳에 왔을 때는 포디움에 오를 수 있는 선수가 됐으면 좋겠다"고 했다.


본인에게 해주고픈 말이 있냐는 말에는 "너무 고생했다고 말해주고 싶다. 부상도 있었고, 슬럼프도 있었다. 슬픔도, 기쁨도 있었다. 그 무게를 잘 견뎌온 것이 고맙다고 박수 쳐주고 싶다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

2.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

3.

정형돈♥한유라, 하와이 기러기 생활 끝낸다 "내년부턴 서울로"

4.

'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

5.

이나영, ♥원빈 만나 당황…어색한 인사 "남편이 먼저 와 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

2.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

3.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

4.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

5.

ML 잠식중인 일본식 6인 로테이션, "올해도 오타니-야마모토-사사키는 1주일 1회 등판" 로버츠[스조산책 MLB]

스포츠 많이본뉴스
1.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

2.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

3.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

4.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

5.

ML 잠식중인 일본식 6인 로테이션, "올해도 오타니-야마모토-사사키는 1주일 1회 등판" 로버츠[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.