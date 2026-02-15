[밀라노 LIVE]"4년 후에는 메달!" 기대주 구경민, 한 뼘 더 성장했다..."100m 보완할 계획"

기사입력 2026-02-15 03:35


[밀라노 LIVE]"4년 후에는 메달!" 기대주 구경민, 한 뼘 더 성장…
12일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000m 경기가 열렸다. 힘차게 레이스를 펼치고 있는 구경민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.12/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]첫 올림픽을 마친 구경민(스포츠토토)은 4년 후에는 성장한 모습을 예고했다.

구경민은 15일 오전 1시(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 펼쳐진 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m 결선에서 29명의 선수 중 15위를 기록했다.

구경민은 5조 인코스에서 뒷심을 선보이며 34초80으로 앤더스 존슨(캐나다·34초81)을 0.01초 차로 꺾고 승리했다. 15위로 대회를 마감했다.

구경민은 "첫 올림픽을 재미있게 즐기고 만족하고 마무리했다"며 "확실히 올림픽에서 타 보니까, 다들 너무 잘한다"고 했다.

세계적인 선수들과 맞붙어 본 소감에 대해 "계속 하다 보면은 근처에 갈 수 있다. 약간 그런 느낌도 받고 있다"고 했다.

어떤 부분을 보완하면 좋을지에 대한 질문에 구경민은 "500m에서는 100m 구간이 중요하다. 내 수준에서는 1, 2, 3등하는 선수들한테 비빌 수 없다고 생각해서 100m를 보완할 생각이다"고 밝혔다.

대회를 마치며 "다음 올림픽에서도 열심히 할 계기가 됐다"고 밝힌 구경민은 "4년 후에는 메달을 노려볼 수 있을 법한 선수가 되지 않을까"라며 각오를 다졌다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'120만 유튜버', 만취 사고 내고도 "고량주 한 잔뿐" 황당 해명

2.

백지영♥정석원, 쇼윈도 부부설 부른 '각방' 고백..."우린 원래 따로 자"

3.

정형돈♥한유라, 하와이 기러기 생활 끝낸다 "내년부턴 서울로"

4.

'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

5.

이나영, ♥원빈 만나 당황…어색한 인사 "남편이 먼저 와 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

2.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

3.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

4.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

5.

ML 잠식중인 일본식 6인 로테이션, "올해도 오타니-야마모토-사사키는 1주일 1회 등판" 로버츠[스조산책 MLB]

스포츠 많이본뉴스
1.

'다리 절단이라니!' 복합 골절, '올림픽 여제' 린지 본 "내일 4차 수술 후 집으로"…병상에서 감사의 첫 육성 공개

2.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

3.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

4.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

5.

ML 잠식중인 일본식 6인 로테이션, "올해도 오타니-야마모토-사사키는 1주일 1회 등판" 로버츠[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.