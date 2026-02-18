"LEE, 너무 귀여워서 좋아요!" 日 열도 매료시켰다…'시즌 베스트' 이해인 경기력→비주얼에 감탄 폭발

18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
[스포츠조선 김가을 기자]이번엔 이해인(고려대)이다. 일본 열도가 이해인의 비주얼에 감탄을 표했다.
이해인은 18일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.61점, 예술점수(PCS) 32.46점을 받아 총점 70.07점을 기록했다. '시즌 베스트'를 새로 쓰며 전체 9위를 기록했다. 20일 열리는 프리 프로그램에 진출했다.
이해인은 이번 대회에 출전한 전체 29명의 선수 가운데 15번째로 연기를 시작했다. 세이렌에 맞춰 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점?(9.34)를 성공했다. 이어 두 바퀴 반을 도는 더블 악셀(3.91)도 깔끔하게 마무리했다. 플라잉 카멜 스핀은 레벨4로 마쳤다. 후반부 첫 점프였던 트리플 플립(7.04)도 실수 없이 뛰었다. 싯스핀(레벨4), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 스텝 시퀀스(레벨4) 모두 깔끔하게 수행하며 연기를 마쳤다.
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 여자 피겨 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 이해인. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.18/
일본 언론 주니치스포츠는 '2023년 세계선수권 은메달리스트인 이해인은 실수 없는 연기로 이번 시즌 최고 점수를 기록했다. SNS(소셜네트워크서비스)에선 그의 이름이 트렌드에 오르는 등 주목을 받았다. 이해인은 모든 점프를 성공했고, 힘찬 스텝을 선보였다. 심판석 앞에서 유혹하는 듯한 연기로 관객을 매료시켰다. 이해인은 김연아의 후계자로 기대를 받으며 2023년 세계선수권 은메달을 차지했다. 2024년 6월 불미스러운 일로 선수 자격 정지 처분을 받았다. 이후 법적 싸움 끝에 올림픽 첫 출전이 이뤄졌다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '해인 너무 귀여워서 정말 좋았다', '70점 넘은 건 대단하다', '힘 있는 연기였다', '멋지다' 등의 반응이 나왔다.
이해인은 2024년 5월 국가대표 전지훈련 기간 불미스러운 일로 징계받았다. 은퇴 갈림길에 선 뒤 법적 싸움을 펼쳐 선수 자격을 일시 회복했다. 이후 대한빙상경기연맹의 징계 무효 조처로 우여곡절 끝에 올림픽 선발전 출전 기회를 잡았다. 그는 "내가 이렇게 올림픽에 출전한다는 게 아직 솔직히 잘 믿겨지지 않는다. 정말 아낌없는 사랑을 주셔서 내가 끝까지 힘내서 선발전을 치를 수 있었다. 이렇게 올림픽 나가게 해 주셔서 너무 감사하다. 미래는 정말 누구나 예측하기 어렵지만 최대한 많이 노력해서 좋은 연기를 선사해 드릴 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.
한편, 앞서 일본 언론은 신지아(세화여고)를 비롯해 한국 컬링 여자 대표팀 등의 비주얼에 큰 관심을 표했다.