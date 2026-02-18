'키다리아저씨'신동빈 롯데 회장의 깜짝 선물→'천재보더' 최가온 감동 인증샷[밀라노 스토리]

기사입력 2026-02-18 09:42


'키다리아저씨'신동빈 롯데 회장의 깜짝 선물→'천재보더' 최가온 감동 인…
사진출처=최가온 SNS

[스포츠조선 전영지 기자]'천재 보더' 최가온(18·세화여고·롯데스키앤스노보드팀)이 신동빈 롯데 회장에게 다시 한번 감사의 인사를 전했다.

최가온은 금의환향 이튿날인 17일 자신의 SNS를 통해 신 회장이 집으로 보낸 꽃과 선물을 공개했다. 풍성한 꽃다발엔 '축하드립니다. 롯데그룹 회장 신동빈'이라는 리본이 달려 있다. 최가온은 두 손을 모으는 이모티콘으로 감사의 마음을 전했다.

최가온은 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 대한민국 선수단 첫 금메달이자 한국 설상 종목 사상 첫 금메달 역사를 쓴 후 가장 힘든 순간, 가장 큰 힘이 돼준 신 회장을 향한 감사를 잊지 않았다.

학창 시절 스키선수로 활동하며 스키 종목에 각별한 애정을 지닌 신 회장은 2014~2018년 대한스키·스노보드협회 회장을 역임했고, 협회장에서 물러난 이후에도 롯데그룹은 협회 회장사를 맡아왔다. 또 2022년 롯데스키앤스노보드팀을 창단해 최가온 등 국내외 대회 출전, 전지훈련을 지원하는 등 10년간 300억원 가까운 투자를 이어왔다. 무엇보다 2024년 1월 최가온이 FIS 월드컵 대회중 척추 부상으로 쓰러졌을 당시 치료비 7000만원을 전액 지원해 격려했다.

최가온의 2전3기, 불굴의 금메달 직후 신 회장은 최가온에게 직접 서신을 보내 "2024년에 큰 부상을 겪었던 최가온 선수가 1차 시기에서 크게 넘어지는 모습을 보고 부상 없이 경기를 마치기만 바랐는데, 포기하지 않고 다시 비상하는 모습에 큰 울림을 받았다"면서"긴 재활 기간을 이겨내고 스스로의 가치를 증명하며 대한민국 설상 종목에서 새로운 역사를 쓴 최 선수가 대견하고 자랑스럽다"고 격려했다.

최가온은 16일 귀국 인터뷰에서 신 회장을 향해 "가장 힘든 시기에 응원과 후원을 해주셔서 제가 이 자리에 설 수 있는 것 같다"며 특별한 감사를 전한 데 이어 이튿날 또다시 '키다리아저씨' 회장님의 특별한 선물을 공개하며 진심을 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전 씨름선수' 박광덕, '족발집 운영' 16년만에 처음 겪는 일 "생각 많아 잠 못 자"

2.

'2000년생' 조나단, 돈을 얼마나 번거야 "친구들 유럽 여행 경비 전액 부담"

3.

'심형탁 子' 하루, 돌잡이서 '뜻밖의 선택'..현장 환호성 폭발 ('슈돌')

4.

샘해밍턴 子, 국대 스카우트 제의 받았는데 안타까운 소식 "죽다 살아나"

5.

'김호진♥' 김지호, 안타까운 근황 "정신 못차리게 힘들어, 부상·부모님 병환 겹쳤다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"아쉽고 속상하지만...나아가겠다" '점프 실수' 신지아, 프리 향한 단단한 각오 "자신감 갖고 임하겠다"[밀라노 현장]

2.

'악천후 이겨내고 또 메달 도전' 유승은, 슬로프스타일 결선 날짜 확정...18일 진행[밀라노 현장]

3.

이럴 수가! '이적 후 단 29분 출전' "양민혁은 코번트리에서 사실상 끝" 英해설가의 충격 발언→"램파드 감독도 더이상 그를 신뢰하지 않아"

4.

한승혁 김범수 공백 '잊힌 복덩이'가 채우나…KIA 1차→1군 0경기, 멜버른서 띄운 부활 신호탄

5.

'손흥민 토트넘 시절 주급 가뿐히 넘었다' 아스널 에이스 사카, 2031년까지 장기 재계약에 주급 5억8000만원으로 수직 상승→구단 최고 대우(BBC)

스포츠 많이본뉴스
1.

"아쉽고 속상하지만...나아가겠다" '점프 실수' 신지아, 프리 향한 단단한 각오 "자신감 갖고 임하겠다"[밀라노 현장]

2.

'악천후 이겨내고 또 메달 도전' 유승은, 슬로프스타일 결선 날짜 확정...18일 진행[밀라노 현장]

3.

이럴 수가! '이적 후 단 29분 출전' "양민혁은 코번트리에서 사실상 끝" 英해설가의 충격 발언→"램파드 감독도 더이상 그를 신뢰하지 않아"

4.

한승혁 김범수 공백 '잊힌 복덩이'가 채우나…KIA 1차→1군 0경기, 멜버른서 띄운 부활 신호탄

5.

'손흥민 토트넘 시절 주급 가뿐히 넘었다' 아스널 에이스 사카, 2031년까지 장기 재계약에 주급 5억8000만원으로 수직 상승→구단 최고 대우(BBC)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.