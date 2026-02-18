'키다리아저씨'신동빈 롯데 회장의 깜짝 선물→'천재보더' 최가온 감동 인증샷[밀라노 스토리]

[스포츠조선 전영지 기자]'천재 보더' 최가온(18·세화여고·롯데스키앤스노보드팀)이 신동빈 롯데 회장에게 다시 한번 감사의 인사를 전했다.
최가온은 금의환향 이튿날인 17일 자신의 SNS를 통해 신 회장이 집으로 보낸 꽃과 선물을 공개했다. 풍성한 꽃다발엔 '축하드립니다. 롯데그룹 회장 신동빈'이라는 리본이 달려 있다. 최가온은 두 손을 모으는 이모티콘으로 감사의 마음을 전했다.
최가온은 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 대한민국 선수단 첫 금메달이자 한국 설상 종목 사상 첫 금메달 역사를 쓴 후 가장 힘든 순간, 가장 큰 힘이 돼준 신 회장을 향한 감사를 잊지 않았다.
학창 시절 스키선수로 활동하며 스키 종목에 각별한 애정을 지닌 신 회장은 2014~2018년 대한스키·스노보드협회 회장을 역임했고, 협회장에서 물러난 이후에도 롯데그룹은 협회 회장사를 맡아왔다. 또 2022년 롯데스키앤스노보드팀을 창단해 최가온 등 국내외 대회 출전, 전지훈련을 지원하는 등 10년간 300억원 가까운 투자를 이어왔다. 무엇보다 2024년 1월 최가온이 FIS 월드컵 대회중 척추 부상으로 쓰러졌을 당시 치료비 7000만원을 전액 지원해 격려했다.
최가온의 2전3기, 불굴의 금메달 직후 신 회장은 최가온에게 직접 서신을 보내 "2024년에 큰 부상을 겪었던 최가온 선수가 1차 시기에서 크게 넘어지는 모습을 보고 부상 없이 경기를 마치기만 바랐는데, 포기하지 않고 다시 비상하는 모습에 큰 울림을 받았다"면서"긴 재활 기간을 이겨내고 스스로의 가치를 증명하며 대한민국 설상 종목에서 새로운 역사를 쓴 최 선수가 대견하고 자랑스럽다"고 격려했다.
최가온은 16일 귀국 인터뷰에서 신 회장을 향해 "가장 힘든 시기에 응원과 후원을 해주셔서 제가 이 자리에 설 수 있는 것 같다"며 특별한 감사를 전한 데 이어 이튿날 또다시 '키다리아저씨' 회장님의 특별한 선물을 공개하며 진심을 전했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com