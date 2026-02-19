"아찔했던 순간, 그곳엔 이 악물고 버틴 절대 에이스 최민정! 大민정! 갓민정!이 있었다!...'金4' 역대 최다 타이, 3연속 골드, 위대한 도전은 계속된다[밀라노 스토리]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 네덜란드 선수와 충돌을 피하고 있는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
[스포츠조선 전영지 기자]역시 최민정(성남시청)이었다.
'캡틴' 최민정이 이끄는 대한민국 여자 쇼트트랙 대표팀이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 빙상 종목 첫 금메달을 목에 걸었다.
최민정은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 펼쳐진 대회 쇼트트랙 여자 계주 3000ｍ 결선에서 대표팀 1번 주자로 나섰다. 결승선을 16바퀴 남긴 상황 바로 앞에서 네덜란드 선수가 넘어지는 아찔한 위기를 겪었다. 최민정은 이를 악물고 버텨냈다. 강하고 침착한 베테랑의 관록이었다. 몸의 중심을 잃지 않고 버텨낸 후 맹추격전에 나섰다. 5바퀴를 남기고 심석희가 밀어준 직후 최민정은 부스터를 단 듯 속도를 끌어올리더니 캐나다를 제치고 2위로 올라섰다. 최민정이 온힘을 다해 최종병기 김길리를 밀어준 직후 단 2바퀴가 남은 상황 김길리가 이탈리아 아리아나 폰타나의 빈틈을 노려 인코스로 예리하게 파고들며 기어이 선두로 올라섰고, 그 자리를 끝내 놓치지 않고 폭풍질주, 기적같은 금메달을 빚어냈다.
준결선에서도, 결선에서도 가장 아찔한 고비마다, 가장 결정적 순간마다 대한민국엔 '절대 에이스' 최민정이 있었다.
최민정은 전이경, 진선유의 뒤를 잇는 대한민국 여자 쇼트트랙 에이스 계보이자 자존심이다. 2015년, 2016년 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권 2회 연속 종합우승 위업을 썼고, 2018년 평창올림픽에선 1500m 개인전, 3000m 계주 금메달로 2관왕에 올랐다. 평창 대회 이후 고의 충돌 피해 의혹으로 인해 큰 시련을 겪었지만 그녀는 결코 쓰러지지 않았다. 2022년 베이징올림픽 1500ｍ 금메달, 1000ｍ 은메달, 3000ｍ 계주 은메달로 건재를 과시했고 세계선수권에서도 4관왕에 오르며 강인한 멘탈을 입증했다.
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 금메달 확정되자 기뻐하는 최민정, 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
2023~2024시즌 태극마크를 반납하고 개인 훈련에 집중하는 등 자신만의 시간을 가진 후 그녀는 실력도 내면도 더 강인해졌다. 지난해 하얼빈동계아시안게임에서 3관왕에 오른 후 어쩌면 마지막일지 모를 밀라노-코르티나올림픽에서 자신의 모든 것을 쏟아부었다. 무엇보다 주장으로서 개인적 감정을 뒤로 한 채 오직 팀을 위한 대승적 결단을 내렸다. 2018년 고의 충돌 의혹 사건 이후 소원했던 심석희(서울시청)와 계주 필승 멤버로 나섰다. '갓민정' '대민정' 'GOAT' 어떤 수식어도 부족한 우리 시대 최고의 스케이터, 그녀가 진정 위대한 이유는 여기에 있다. 심석희가 밀어주고 최민정이 내달리는 최강 라인은 알고도 못막는 대한민국의 금빛 부스터가 됐고, 여기에 '막내 온탑' 김길리라는 신통방통한 마지막 퍼즐 한 조각으로 '믿고 보는' 황금라인이 완성됐다. 평창부터 밀라노까지 갖은 시련을 딛고 최민정이 이 악물고 버텨준 덕분에 대한민국은 9번의 올림픽 쇼트트랙 여자계주에서 7번째 금메달을 목에 걸며 '쇼트트랙 강국'의 자존심을 끝내 지켜낼 수 있었다.
이날 우승으로 최민정은 올림픽 통산 메달 6개로 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)이 보유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록과 타이를 이루게 됐다. 평창 2관왕, 베이징,밀라노에서 각 1개의 금메달을 추가하며 통산 금메달 4개로 '쇼트트랙 레전드' 전이경과 함께 한국 동계 올림픽 최다 금메달 타이기록도 쓰게 됐다. 21일 자신의 주종목 여자 1500ｍ에서 금메달을 획득할 경우 1500m 3연속 금메달과 함께 전인미답, 대한민국 사상 최다 메달, 금메달 역사를 쓰게 된다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com