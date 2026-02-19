"네 발로 탔다, 어떻게든 자리 지키려고" 막내 김길리, 분노의 질주 소감..."무조건 1등 해야겠다고 생각" [밀라노 현장]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 결승선 1위로 통과하며 환호하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'분노의 질주'를 선보인 김길리(성남시청), 결승선을 통과한 후에는 오직 함께 달린 언니들뿐이었다.
한국은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 4분04초014의 기록으로 1위를 차지했다. 최민정 김길리(이상 성남시청) 노도희(화성시청) 심석희(서울시청)로 구성된 한국은 막판 감동의 역전 드라마를 쓰며 가장 먼저 결승선을 통과했다.
마지막 주자로 나선 김길리는 결승선을 통과한 순간의 감정을 물어보자 "너무 기뻐서 언니들한테 달려가고 싶었다"고 했다. 엄청난 질주, 2번으로 배턴을 넘겨받은 김길리는 곧장 상대를 제치고 선두를 차지했다. 김길리는 "1번으로 빠진 순간 아 무조건 1등을 해야겠다는 생각으로 달렸다"고 했다. 역전할 때 기분에 대해서는 "솔직히 말해서 그냥 꿈같이 지나갔다. 앞만 보고 달렸다. 그냥 딱 이렇게 길이 보였다"고 했다.
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 금메달 확정되자 기뻐하는 최민정, 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
김길리는 지난 여자 1000m 결선에서는 넘어지지 않고자 했던 의지가 강했다. 이번 계주도 다르지 않았다. 손과 발로 그 의지를 내비쳤다. 김길리는 "거의 네발로 탔다. 양손을 다 써서 안 넘어지려고, 내 자리를 지키려고 했다"고 했다.
선수들은 시상대에서 이소연을 먼저 시상대에 올려보내고 함께 뛰어 올라가는 퍼포먼스도 선보였다. 시상대에서 선보인 세리머니에 대해서는 "다 같이 맏언니를 이렇게 해주자고 하면서 함께 올라가자고 했다"고 했다.