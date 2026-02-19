"길리 믿었다" 후배에게 힘 실어준 최민정, 이제 시선은 3연패로..."1500m만 생각하겠다"[밀라노 현장]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 금메달 확정되자 기뻐하는 최민정, 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 네덜란드 선수와 충돌을 피하고 있는 최민정.
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]계주에서 명예 회복에 성공한 최민정은 이제 마지막 목표만을 바라본다.
한국은 19일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 4분04초014의 기록으로 1위를 차지했다. 최민정 김길리(이상 성남시청) 노도희(화성시청) 심석희(서울시청)로 구성된 한국은 막판 감동의 역전 드라마를 쓰며 가장 먼저 결승선을 통과했다.
첫 주자로 나선 최민정의 부담감은 막중했다. 한국 선수 중 가장 스타트가 좋은 선수, 그 탓에 가장 첫 순서로 자리했다. 최민정은 "우리가 이제 선두 레이스를 하는 것이 중요할 거라고 생각했다. 500m 하듯이 처음에는 1번을 잡고 뛰자는 생각으로 잘 빠졌다. 흐름을 잘 이끌려고 했다"고 했다.
최민정은 네덜란드 선수가 코너를 돌며 넘어질 당시 충돌의 위기가 있었으나 침착하게 넘겼다. 최민정은 "다른 선수들도 당황해서 위험한 상황이 많았다. 다행히 침착하게 대처해서 좋은 결과로 이어졌다"고 했다.
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 이 악물고 내달리는 최민정.
최민정은 올림픽 통산 메달 6개로 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)이 보유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록과 타이를 이루게 됐다. 평창 2관왕, 베이징,밀라노에서 각 1개의 금메달을 추가하며 통산 금메달 4개로 '쇼트트랙 레전드' 전이경과 함께 한국 동계 올림픽 최다 금메달 타이기록도 쓰게 됐다. 최민정은 "올림픽에 나올 때까지만 해도 최다 메달 도전 기회 자체가 너무 감사하다고 생각했다. 결과를 통해서 그런 새로운 기록을 세웠다는 것이 꿈만 같고 기쁘다"고 했다.
이날 최민정은 아끼는 후배인 김길리에게 마지막 바통을 넘겼다. 불안감은 없었을까. 최민정은 "(김)길리를 믿었다"며 "내가 갖고 있는 속도와 힘을 다 길리한테 전달해 주면서 밀어주려고 했다. 길리라서 믿을 수 있었다"고 했다.
개인전 경기들에서 아쉬운 탈락이 반복되며, 조금은 답답할 수 있었던 상황. 한국도, 최민정도 이번 계주를 통해서 마음의 짐을 털어냈다. 최민정은 "대회 초중반까지 너무 안 풀려서 개인적으로 힘들기도, 속상하기도 했다. 그래도 여자 계주랑 우리가 지금까지 노력해왔던 것들은 변하지 않으니까, 그런 것을 믿고 계속했다"고 밝혔다. 4년 후를 한 번 더 고민하냐는 물음에 최민정은 "일단 1500m만 생각하겠다"고 밝혔다. 최민정은 오는 21일 여자 1500m 3연패에 도전한다.