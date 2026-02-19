"최가온의 금빛 응원 통했다!" '한솥밥 GOAT 선배' 최민정, 쇼트트랙 女계주 대역전 금메달 '샤라웃'[밀라노 스토리]

최종수정 2026-02-19 07:53

"최가온의 금빛 응원 통했다!" '한솥밥 GOAT 선배' 최민정, 쇼트…
사진제공=대한체육회

"최가온의 금빛 응원 통했다!" '한솥밥 GOAT 선배' 최민정, 쇼트…

"최가온의 금빛 응원 통했다!" '한솥밥 GOAT 선배' 최민정, 쇼트…
출처=최가온 SNS

[스포츠조선 전영지 기자]최가온의 금빛 응원이 통했다.

최가온의 응원을 받은 최민정과 대한민국 여자쇼트트랙 대표팀이 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 펼쳐진 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 계주 3000ｍ 결선에서 기적같은 대역전 드라마로 이번 대회 빙상 종목 첫 금메달을 목에 걸었다. '절대 에이스' 최민정은 네덜란드 선수가 바로 앞에서 넘어진 절체절명의 순간, 넘어지지 않고 온몸으로 버텨낸 후 폭풍질주로 금메달을 지켜냈다.

대한민국 최초의 설상 금메달리스트, 스노보드 하프파이프에서 2전3기 금메달로 뜨거운 감동을 안긴 최가온 역시 이른 새벽 이 순간을 함께 하며 환호했다. 최가온은 지난 15일 한국행을 앞두고 '쇼트트랙 캡틴' 최민정을 직접 만났다. 최가온과 최민정은 '피겨여제' 김연아의 올댓스포츠 소속이다. '한솥밥' 식구지만 빙상, 설상 서로 다른 종목에 쉴틈없는 훈련 일정으로 만나지 못했다.

최가온이 귀국 전 평소 존경해온 최민정을 보고 싶다는 뜻을 대한체육회를 통해 전달하면서 만남이 이뤄졌다. 최민정은 최가온을 향해 "정말 대단한 선수"라는 찬사를 전했고, 최가온은 '금메달 언니'에게 자신의 첫 금메달을 보여주며 쇼트트랙에 금빛 기운, 금빛 염원을 전했다. 16일 귀국 인터뷰에서 최가온은 최민정과의 만남에 대해 "쇼트트랙 경기를 관전했는데 너무 멋있어서 만나보고 싶다고 했더니, 만날 기회가 생겼다"며 "서로 멋있다는 얘기를 계속했다"고 훈훈했던 그날의 분위기를 전했다.

최가온은 이날 쇼트트랙 여자계주 금메달이 확정되자마자 자신의 SNS에 금메달 영상과 함께 금메달 이모티콘으로 최민정과 쇼트트랙 언니들의 쾌거를 기뻐하며 축하했다. 대한민국 최고 에이스, 최가온과 최민정. '피겨여제' 김연아의 후예들이 밀라노-코르티나 동계올림픽의 설상, 빙상 금메달 2개를 나란히 목에 걸었다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

사야, 子돌잔치서 ♥심형탁 폭로 "육아 잘 도와주는 아빠라고 생색" ('슈돌')

4.

'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 누가 나를 이렇게 걱정해주나"(순풍선우용여)

5.

"5천만원이나 썼는데 두통이 1년씩 가더라"…안선영, 인생 '최악의 시술' 톱3 공개(이게 바로 안선영)

스포츠 많이본뉴스
1.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

2.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

3.

[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

4.

심석희의 눈물→최민정의 미소, 승리 이끈 의기투합...8년 만에 쟁취한 女 쇼트트랙 계주 금메달[밀라노 현장]

5.

밀라노 입성부터 '몸살 기운'→"발목 물 찼다" 부상 투혼...혼신의 연기 펼친 차준환, 이제야 몰려온 피로 "경기 끝나자 목 퉁퉁 부어"[밀라노 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

2.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

3.

[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

4.

심석희의 눈물→최민정의 미소, 승리 이끈 의기투합...8년 만에 쟁취한 女 쇼트트랙 계주 금메달[밀라노 현장]

5.

밀라노 입성부터 '몸살 기운'→"발목 물 찼다" 부상 투혼...혼신의 연기 펼친 차준환, 이제야 몰려온 피로 "경기 끝나자 목 퉁퉁 부어"[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.