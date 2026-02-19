믿음, 노력 그리고 의기투합...韓 쇼트트랙 'NO 금메달' 수모는 없었다, 함께 만들어낸 8년 만의 성과[밀라노 현장]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 금메달 들고 포즈 취하는 심석희, 노도희, 이소연, 김길리, 최민정(왼쪽부터). 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]금메달 없이 돌아가는 수모는 없었다. 위기의 순간 '원팀'으로 뭉친 한국 쇼트트랙이 다시 '금빛 질주'를 펼쳤다.
한국 쇼트트랙 여자 대표팀은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결선에서 마침내 기다리던 금메달을 목에 걸었다. 4분4초014의 기록으로 이탈리아(4분4초107), 캐나다(4분4초314)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 스노보도 여자 하프파이프의 최가온(세화여고)에 이은 대한민국 선수단의 두 번째 금메달이자, 이번 대회 빙상 종목 첫 금메달이다.
위기론이 대두됐다. '쇼트트랙 강국' 대한민국은 세계 쇼트트랙의 상향 평준화와 함께 고전을 면치 못했다. 이번 대회를 앞두고 펼쳐진 2025~2026시즌 월드투어부터 예고됐다. 한국은 종합 팀 랭킹 3위에 올랐으나, 개인 랭킹에는 단 한 명도 3위 내에 포함되지 못했다. 윌리엄 단지누, 코트니 사로(이상 캐나다)가 버티는 북중미의 호쾌한 스케이팅, 옌스 판스바우트, 산드라 벨제부르(이상 네덜란드)가 펼치는 정교한 레이스가 세계를 흔들었다.
올림픽에서도 반복됐다. 임종언과 황대헌이 각각 남자 1000m 동메달, 남자 1500m 은메달을 수확했고, 김길리가 여자 1000m 동메달을 목에 걸었다. 금메달은 없었다. 정상의 자리는 다른 주인공들의 차지였다. 쇼트트랙에서 금메달 없이 '빈손 귀국'할 수 있다는 우려까지 제기됐다.
반전이 절실했다. 드라마가 완성됐다. 최민정 김길리(이상 성남시청) 노도희(화성시청) 심석희(서울시청) 이소연(스포츠토토)이 똘똘 뭉친 여자 계주에서 분위기를 뒤집었다. 첫 주자로 나선 최민정은 네덜란드와 충돌하는 아찔한 순간에도 집중력을 놓지 않았다. 마지막 2바퀴를 남기고 선두를 탈환한 김길리의 포효가 밀라노의 역사였다.
뿌리에는 믿음과 노력이 있었다. 주장인 최민정은 2위로 바통을 넘겨받은 마지막 주자인 김길리에 대해 "(김)길리를 믿었다. 내가 갖고 있는 속도와 힘을 다 전달해 주면서 밀어주고자 했다. 길리라서 믿을 수 있었다"고 했다. 오랜 기간 쌓아온 신뢰와 흘린 땀방울이 있어야 가능한 신뢰였다. '맏언니' 이소연도 "같은 멤버로 오랫동안 함께 하며 서로 믿어주고 의지해서 남달랐다"고 했다.
최민정의 결정도 주효했다. 2022년 베이징 대회에서 네덜란드에 왕좌를 내어준 아픈 기억을 회복하고자 했다. 그는 그동안 평창 동계올림픽 고의 충돌 의혹 피해로 선배 심석희와 힘을 합칠 수 없었다. 2025~2026시즌을 앞두고 결단을 내렸다. 의기투합했다. 쇼트트랙 계주는 체격 조건이 뛰어난 선수가 속도가 빠르고, 몸이 가벼운 선수를 힘껏 밀어주는 전략이 필요하다.
장신(1m77)으로 파워가 뛰어난 심석희가 빠른 스피드를 자랑하는 최민정을 밀어주면서 여자 계주 성적도 상승곡선을 그렸다. 결선에서 한국의 추월을 만든 장면에서도 심석희가 최민정을 힘차게 밀어줬다. 2위로 올라서는 발판이었다. 경기 후 금메달이 확정되자 심석희는 눈물, 최민정은 밝은 미소로 화답했다.
한국 쇼트트랙은 9번째 올림픽 여자 3000ｍ 계주에서 7번째 금메달을 접수했다. 4년 전의 '은메달 상처'도 털어버렸다. 8년 만에 되찾은 왕좌에서 한국 쇼트트랙이 '원팀'으로 어떻게 강한지를 또 한번 세계에 증명했다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com