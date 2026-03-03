"무려 3배, 호날두도 넘었다" 지퍼 내려 브라 노출 15억→실착 경기복 3억 낙찰…'빙속 여제' 레이르담, '억억' 최고가 경신
|
|
|레이르담 SNS
|
|
|AFP 연합뉴스
|
|
|사진캡처=매치원셔츠
[스포츠조선 김성원 기자]숱한 화제를 뿌린 네덜란드 스피드스케이팅의 간판 유타 레이르담(28)이 크리스티아누 호날두(41·알나스르)마저 넘어섰다.
네덜란드 선수단은 올림픽 기념품 경매를 통해 얻은 수익금을 선수들이 선수 생활을 시작했던 지역 클럽에 기부한다. 레이르담의 '실착' 경기복도 시장에 나왔다.
영국의 '더선'은 2일(이하 한국시각) ''매치원셔츠'에서 판매된 레이르담의 경기복은 불과 몇 시간 만에 8500파운드(약 1670만원)에서 17만파운드(약 3억3400만원)로 가격이 폭등, 호날두가 세웠던 해당 사이트의 이전 최고가 기록을 경신했다'고 보도했다.
호날두의 기록은 2025년 헝가리와의 A매치에서 착용한 포르투갈대표팀 유니폼이 5만5000파운드(약 1억800만원)에 팔린 것이다. 레이르담의 경기복이 3배가 넘는 판매가를 기록했다.
'매치원셔츠'의 공동 창립자인 티이멘 존더윅은 "단 하나의 제품에 20만유로에 가까운 금액이 투자된 것은 매우 이례적이다. 이번 동계올림픽에서 판매된 모든 스포츠 용품들이 상당한 금액을 조성하여 많은 네덜란드 스포츠 클럽을 지원할 수 있게 됐다"고 밝혔다.
|
|
|AFP 연합뉴스
'유튜버 복서' 제이크 폴의 연인으로 유명한 레이르담은 이미 한 번의 '스포츠 브라' 노출만으로 100만달러(약 15억원)를 벌 것이라고 주장이 제기됐다. 그는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽이 낳은 최고 스타다.
|
|
|EPA 연합뉴스
레이르담은 스피드스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분12초31의 올림픽 신기록으로 우승을 차지했다. 네덜란드 선수단의 첫번째 금메달이었다.
2022년 베이징 대회 1000m에서 은메달을 획득했던 레이르담은 두 번째 올림픽에서 생애 첫 금메달을 목에 걸었다. 그는 감격의 눈물을 흘렸고, 눈화장이 번지기도 했다.
특히 이날 경기에는 약혼자인 폴이 직접 찾아 응원전을 펼쳤다. 중계 화면은 폴의 모습을 잡아주며 팬들의 관심을 끌어올렸다. 레이르담은 스피드스케이팅 여자 500m에서 은메달을 추가했다.
레이르담은 이번 대회에 대표팀 선수들과 동행하지 않았다. 대신 폴이 보내준 초호화 전용기를 타고 밀라노에 도착했다. 오륜기와 다양한 먹거리로 장식한 전용기에서 찍은 사진을 SNS에 올리자, 많은 팬들은 '사치스럽다', '조직력을 망친다' 등의 비난성 댓글을 올렸다.
|
|
|사진캡처=레이르담 SNS
레이르담의 '돌출 행동'은 여기서 그치지 않았다. 그는 컨디션 조절을 이유로 개회식에 불참한 뒤 숙소 침대에서 TV로 개막식을 보는 모습까지 SNS에 올렸다.
실력으로 논란을 잠재웠다. 더 큰 화제는 '스포츠 브라' 노출이었다. 레이르담은 금메달을 확정지은 후 경기복 지퍼를 내려 안에 입은 흰색 나이키 스포츠 브라를 드러냈다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.