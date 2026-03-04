"패럴림픽 선수단을 응원합니다" 대한장애인체육회 공식파트너 한국토요타자동차, 후원금 1억원 전달

3일 올림픽회관 신관에서 열린 대한장애인체육회-한국토요타자동차 후원금 전달식에서 콘야마 마나부 사장(우측)이 정진완 회장(좌측)에게 후원금을 전달하고 있다. 사진제공=대한장애인체육회

[스포츠조선 윤진만 기자]대한장애인체육회 공식파트너인 한국토요타자동차가 지난 3일, 대한장애인체육회를 통해 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 대한민국 선수단에 후원금 1억원을 전달했다. 이번 후원금은 패럴림픽에 나선 선수단 사기 진작과 격려를 위해 활용될 예정이다.

한국토요타자동차는'한계를 뛰어넘고, 불가능에 도전하자'는 의미인 'Start Your Impossible' 캠페인의 일환으로 2023년부터 대한장애인체육회와 업무협약을 맺고 대한민국 장애인스포츠를 지원하고 있다. 양 기관은 지난 2024 파리 패럴림픽대회에서 역대 최초로 최우수선수를 선정하고 토요타의 대표 하이브리드 차량인 'RAV4 하이브리드'를 부상으로 수여한 바 있다.

동계패럴림픽은 6일부터 15일까지 이탈리아 일원에서 개최되며 대한민국 선수단은 5개 종목(알파인스키, 스노보드, 바이애슬론, 크로스컨트리, 휠체어컬링), 선수단 50여명(선수 약 16명, 임원 약 30명)이 참가한다.

정진완 대한장애인체육회 회장은 "한국토요타자동차가 보내준 진정성 있는 응원이 대한민국 선수단에게 큰 힘이 되고 있다"며 "이틀 앞으로 다가온 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽대회에서 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
