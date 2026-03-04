이소연, 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 여자계주에서 금메달 따며 스포츠토토빙상단 간판으로 자리매김

기사입력 2026-03-04 11:08


이소연, 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 여자계주에서 금메달 따며 스포츠토토빙…

이소연, 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 여자계주에서 금메달 따며 스포츠토토빙…



서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저가 스포츠토토빙상단 유일의 여자선수인 이소연이 이번 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 금메달 획득과 함께 팀의 간판스타로 우뚝 서게 됐다고 전했다.

국내 유일의 기업 빙상단이자 대한민국 동계스포츠를 대표하는 명문구단 중 하나인 스포츠토토빙상단은 지난 2016년에 창단해 벌써 10년차를 맞은 유서깊은 구단이다. 국내 빙상계의 전설인 이상화를 비롯해, 벤쿠버 동계올림픽 메달리스트 박승희와 이정수 등 수많은 스타들과 함께 한 스포츠토토빙상은 이번 이소연의 메달 획득으로 올림픽 3개 대회 연속 메달리스트를 배출하는 기염을 토했다.

스포츠토토빙상단에게 가장 먼저 올림픽 메달을 안긴 선수는 아직까지 국민들 마음 속에 대한민국 빙속 여제로 남아있는 이상화다. 이상화는 지난 2018년에 열린 평창동계올림픽에서 여자 500m에서 은메달을 획득하며 아시아 선수 최초 3회 연속 올림픽 메달 획득이라는 대기록을 스포츠토토빙상단과 함께 써올렸다.

이어 2022년에는 베이징동계올림픽에서 스포츠토토빙상단 쇼트트랙팀의 에이스인 김동욱과 박장혁이 남자계주 종목에서 은메달을 목에 걸며 두번째 올림픽 메달을 팀에 선사했다. 2017년부터 스포츠토토빙상단과 함께 한 팀의 맏형 김동욱은 남자계주 준결승에서 결승 진출에 힘을 보탰으며, 이어 박장혁은 결승전에서 뛰어난 실력으로 대표팀의 은메달 획득에 기여했다.

그리고 이어진 세번째 동계올림픽에서는 대표팀의 맏언니이자 스포츠토토빙상단의 홍일점인 이소연이 구단의 3회 연속 올림픽 메달이자, 구단 역사상 최초의 올림픽 금메달이라는 믿을 수 없는 선물을 가지고 돌아왔다.

스포츠토토빙상단에 합류한 2018년의 이소연은 많은 가능성을 보이고 있었지만 세계적인 실력을 지닌 대한민국 국가대표와는 인연이 깊지 않았다. 2013년에 국가대표로 선발되며 태릉선수촌에 입촌했지만, 10년의 시간동안 번번히 선발전에서는 아픔을 맛봤다. 특히 2022년 베이징동계올림픽 선발전에서의 부진은 이소연이 가장 좌절에 빠졌던 순간이다.

수년째 이소연 선수와 함께하고 있는 스포츠토토빙상단의 신우철 코치는 "베이징동계올림픽 선발전 탈락 후 모든걸 내려두고 편한 마음으로 맞이했던 2022~23시즌 국가대표 선발전에서의 이소연은 어느 때보다 좋은 컨디션을 보였다"라고 회상하며 "2022~23시즌 국가대표선발전은 그동안 많은 부담감으로 제 실력을 내지 못했던 이소연이 멘탈을 다스리는 방법을 배우며 마침내 빛을 발하게 된 계기가 됐다"고 말했다.

신 코치는 이소연에게는 요즘 선수들에게 잘 찾아보지 못하는 옛스러운 우직함과 묵묵히 견디고 인내하는 성실함을 엿볼 수 있다고 말한다. 이소연 역시 본인의 장점을 기본기에서 찾는다. 실제로 이소연은 나이가 들수록 노련함으로 승부해야 한다는 항간의 충고와는 반대로 오히려 매년 체력훈련에 집중하며 근본을 지키려고 노력하고 있으며, 이러한 부분이 태릉선수촌에서부터 진천선수촌까지 도달할 수 있었던 소중한 단초가 되었다고 말한다.


이소연 역시 "오랜 시간 스케이트를 탔지만 아쉽게도 운동 자체를 즐기지는 못했던 것 같다"며 "앞으로 남은 시간 동안에는 조금 더 편한 마음으로 스케이트를 즐기려고 노력할 것이며, 선수로서 전성기를 보내게 해준 스포츠토토빙상단의 레전드로 은퇴하고 싶다"고 포부를 밝혔다.

한편 이소연은 오는 13일부터 15일까지 캐나다 몬트리올에서 벌어지는 2026 ISU 세계 쇼트트랙 선수권대회를 마지막으로 2025~26시즌 국가대표 활동을 마무리하게 된다. 귀국한 후에는 팀에 합류해 4월에 이어지는 2026~27시즌 쇼트트랙 국가대표 선발대회를 준비할 계획이다.


이소연, 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 여자계주에서 금메달 따며 스포츠토토빙…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

3.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

4.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

5.

'49→59kg' 김지영, 옷 터질듯 D라인 공개..'법적 유부녀' 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

5.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

5.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.