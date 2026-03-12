스포츠토토, 신규 시스템 도입 위해 3월 20일부터 26일까지 7일간 발매 및 환급-환불 서비스 일시 중단

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권(스포츠토토)의 수탁사업자 한국스포츠레저가 신규 시스템 도입을 위해, 2026년 3월 20일 0시부터 3월 26일 자정까지 7일간 발매 및 환급·환불 서비스를 일시 중단한다.

이에 따라 스포츠토토는 3월 19일 오후 7시까지만 발매되고, 모든 서비스가 중단되는 3월 20일 0시부터는 환급·환불도 중지된다.

공식 인터넷 발매사이트인 베트맨도 3월 20일 0시부터 3월 26일 오후 2시까지 이용이 불가능하다. 다만 3월 26일 오후 2시부터 대상경기 및 상품정보 확인 등의 일부 서비스에 한해서는 이용이 가능하다.

한편 서비스 중단 기간 중 시스템 교체작업이 완료된 후, 환급·환불은 3월 27일 0시부터, 스포츠토토 발매는 3월 27일 오후 2시부터 재개되며, 전체 서비스 중단 기간 내 환불 및 환급 소멸 시효가 만료되는 투표권은 해당 기간만큼 만료 기한이 연장된다.

이번 신규 시스템 도입과 관련하여 한국스포츠레저 관계자는 "2013년에 도입된 이후 장기간 사용해 노후화된 현재의 시스템을 교체해야 하는 필요성에 따라 도입하는 것"이라며, "신규 시스템에는 게임유형 확대, 상품운영 유연성 제고, 보안성 강화, 처리 속도 및 시스템 안정성 향상 등을 위한 개선사항이 반영돼, 향후 스포츠토토 서비스 품질 개선과 안정적인 운영의 기반이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

아울러 "이번 발매중단은 시스템의 안정적 오픈을 위한 필수 절차로서, 보다 향상된 스포츠토토 서비스 제공을 위해 불가피한 조치인 만큼 고객 여러분께 깊은 양해의 말씀을 드린다"고 덧붙였다. 발매중단 기간 중 고객센터는 운영되나, 일부 서비스 이용은 제한될 수 있다. 기타 자세한 사항은 스포츠토토 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.


