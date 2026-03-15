국제로타리 존11&12 김명준 총재, 승리한 김수철에게 트로피 시상[로드FC]

기사입력 2026-03-15 19:26


국제로타리 존11&12 김명준 총재, 승리한 김수철에게 트로피 시상[로드…
국제로타리 존11&12 김명준 총재(2027~2028)가15일 서울 장충체육관에서 열린 굽네 ROAD FC 076 밴텀급 글로벌 토너먼트 결승전 재대결에서 승리한 김수철에게 트로피를 시상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=로드FC

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