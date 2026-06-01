대한장애인체육회-롯데케미칼 국가대표 선수단 쌀 후원 전달식 개최

사진제공=대한장애인체육회

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○…대한장애인체육회가 지난달 29일 서울 올림픽회관 신관 4층 접견실에서 롯데케미칼과 함께 국가대표 선수단 쌀 후원 전달식을 열었다. 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임을 준비 중인 국가대표 선수단의 안정적인 훈련 환경 조성과 건강한 식사 지원을 위함이다. 롯데케미칼은 대한장애인체육회에 쌀 10㎏짜리 1105포를 후원했다. 전달된 쌀은 이천선수촌 선수식당에서 사용될 예정이다. 이번 후원은 롯데케미칼대산공장 인근 지역 농가와 연계한 사회공헌 활동의 일환으로 지역사회 상생과 사회적 가치 실현 측면에서도 의미를 더했다.

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○…대한장애인체육회가 4일부터 7월 1일까지 2026년 우수장애인체육시설 및 장애인친화 공공체육시설 선정을 위한 공모를 시작한다. 우수장애인체육시설은 반다비체육센터, 장애인형 국민체육센터, 지역장애인체육시설 중 6개소(최우수 2, 우수 4)를 대상으로 한다. 장애인친화공공체육시설은 전국 공공체육시설 중 3개소(최우수 1, 우수2)를 선정한다. 선정을 위해 1차로 서류심사부터 현장실사(7월 중), PT발표심사(8월 중) 절차를 거칠 예정이다.