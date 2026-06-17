"'올해도 조기매진' 서울림, 비장애학생 관심도 UP!" 모두의 행복운동회 돛 올렸다! 서울림운동회 설명회 성료

올해로 5회째를 맞는 서울림운동회 운영을 담당하는 건강한신체활동연구소 김승환 소장과 최정수 수석연구원이 12일 '2026년 서울림운동회' 온라인 설명회에서 서울시 24개 중고교 교사들에게 서울림운동회 취지와 개요를 설명하고 있다. 사진=전영지 기자

올해로 5회째를 맞는 서울림운동회 운영을 담당하는 건강한신체활동연구소 김승환 소장과 최정수 수석연구원이 12일 '2026년 서울림운동회' 온라인 설명회에서 서울시 24개 중고교 교사들에게 서울림운동회 취지와 개요를 설명하고 있다. 사진=전영지 기자

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[스포츠조선 전영지 기자]서울특별시 장애-비장애학생 '모두의 운동회' 2026년 서울림운동회가 돛을 올렸다.

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서울림운동회 사무국은 12일 2026년 서울림운동회 온라인 설명회를 갖고 서울 시내 24개 참가교 담당교사들과 첫 소통의 시간을 가졌다. 대회를 운영하는 건강한신체활동연구소 김승환 소장과 최정수 수석연구원이 직접 서울림운동회의 취지와 개요, 정식종목과 체험종목, 통합스포츠클럽 운영 과정 등을 소상히 설명하고 현장 교사들의 질문에 답했다.

서울특별시장애인체육회와 스포츠조선, ㈜위피크, 건강한신체활동연구소가 주최·주관하는 '장애학생페스티벌' 서울림운동회는 장애-비장애학생이 함께 달리는 운동회다. '우리 학교 장애학생 친구들은 체육시간에 무엇을 할까'라는 작은 물음이 출발점이 됐다. 전세계 인구의 15%가 장애인, 대한민국 특수교육 대상 학생의 70%가 일반학교에 진학하는 현실 속 '모두의 운동장'에 대한 고민에 서울시와 서울시장애인체육회, 서울시교육청 등 공동체가 화답하면서 세상에 없던 모두의 '서울림'이 탄생했다. '서울·서로'와 '어울림'을 합친 말로 학생 모두가 스포츠를 통해 서로 어울리고 숲처럼 어우러지면서, 마음의 장벽을 허무는 '행복한 서울 청소년 체육'이라는 의미를 담았다. 학교체육 전문 솔루션 기업인 위피크와 건강한신체활동연구소가 모두가 즐길 수 있는 유니버설한 스포츠 종목, '서울림'에 최적화된 게임의 법칙을 고안해 냈다.

2022년 전국 최초, 유일의 학교체육 '어울림' 운동회로 시작된 서울림운동회는 올해 5회째를 맞았다. 10월 31일 개최 예정으로 참가 규모는 서울 지역 24개 중·고교 학생 및 교사, 운영진 등 총 600여명이다. 각 팀은 장애-비장애학생 6~10명으로 구성하되 반드시 장애학생 2명 이상이 포함돼야 한다.

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서울림운동회는 단순한 일회성 운동회가 아니다. 스포츠를 통해 우정을 쌓고 다름과 다양성을 배우는 교육의 장이다. '서울림 통합스포츠클럽'을 결성해 장애-비장애학생들이 최소 10회 이상 농구(골밑슛 릴레이), 배구(빅발리볼), 스포츠스태킹, 단체줄넘기 등 정식종목을 훈련해, 팀워크를 다진 후 운동회 당일 학교 이름을 걸고 기량을 겨룬다. 학기 중 'KWBL 챔피언' 코웨이 블루휠스가 희망 학교를 직접 찾아 휠체어농구를 가르쳐주고, 운동회 당일엔 대한장애인체육회가 후원하는 '드림패럴림픽' 체험, 서울대 특수체육교실과 함께하는 진로 체험 부스, 체육단체와 함께하는 다양한 이벤트도 운영된다.

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스포츠와 무대 경험이 부족한 장애학생들에게 도전과 성취의 기회를 주고자 하는 특수교사들의 열정, 모든 학생들에게 스포츠를 통한 행복한 어울림을 체험하게 해주고 싶은 일반교사, 체육교사, 학교장 등 현장의 호응에 힘입어 올해도 24개교 참가 신청이 조기 마감됐다. 성원중, 중원중, 송곡고, 영등포고, 자양고, 태릉고 등 6개교가 첫 도전, 수서중, 종암중, 청운중, 경기고, 동명여고, 서울사대부고 등 6개교는 5연속 출전이다.

서울림 첫해부터 5년째 개근해 온 '서울림 맛집' 경기고의 이명순 특수교사는 "올해 우리학교는 비장애학생 지원이 유난히 많았다"고 귀띔했다. 예산상 이유로 학교당 참가인원이 10명으로 정해진 상황. 이 교사는 "비장애학생 13명이 추가로 지원했는데 일단 통합스포츠클럽에서 다함께 훈련한 후 경기 당일 선수 10명 이상의 인원은 응원단으로 참가하려 한다"고 했다. "스포츠를 통해 서로 어울리는 '서울림'의 의미에 공감하는 학생, 학부모들이 점점 많아지고 있음을 실감한다. 서울림에 출전했던 학생들이 상급학교 진학시 서울림 참가학교를 지망한다고도 하더라"며 웃었다.

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또 우신고 부임 후 '서울림'과 3년째 동행중인 용인대 특수체육교육과 출신 곽현철 교사는 "올해 1학년 신입생 5명이 들어왔다. 중증 친구들도 있지만 서로 어울리는 서울림운동회의 의미대로 같이 참여하는 과정에 가장 큰 의미를 두고 있다"고 했다. "1학년 도우미 친구들도 통합 스포츠클럽의 취지에 공감해 자발적으로 왔다. 작년에 참여한 학생들의 재참여도 의미 있지만 새 친구들이 화합의 장에 참여하고 도전하는 것도 큰 의미다. 더 많은 학생들이 어우러져서 참여하는 모습에 대한 기대감이 크다"며 설렘을 전했다.

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이날 설명회에 함께한 이한나 서울시교육청 특수교육과 장학사는 "서울림운동회에 신청해 주신 지도교사 여러분께 감사드린다. 서울림운동회는 장애-비장애학생들이 서로 소통하고 함께 성장하는 소중한 통합교육의 장이다. 작년에도 현장을 함께 했는데 뭉클한 순간이 많았다"면서 "대회 개최일까지 선생님들의 세심한 지도와 따뜻한 격려를 부탁드린다. 전과정이 안전하게 운영되도록 건강과 안전관리에 협조를 부탁드린다. 서울시교육청도 모든 학생들의 즐겁고 행복한 배움과 성장의 시간을 응원하며 적극 지원하겠다"고 약속했다.

서울림운동회를 4년째 담당해 온 장성범 서울시장애인체육회 차장은 "올해도 많은 학교 및 교사의 적극적인 참여에 진심으로 감사드린다. 더 많은 서울 학생들이 학교 현장에서 '모두의 스포츠'를 마음껏 즐길 수 있도록 서울시장애인체육회도 예산 증액 등 지원과 노력을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다. 행사 운영을 전담해 온 최정수 건강한신체활동연구소 수석연구원은 "올해도 신청학교가 초과돼 참가교를 조율하는 과정이 있었다. 장애학생들에겐 스포츠를 통한 도전과 성취를 체험하는 무대, 비장애학생들에겐 다양성과 협력, 배려를 배우는 교육적 효과가 크다 보니 계속 신청학교가 늘고 있는 것 같다"면서 "뜨거운 관심에 감사드린다. 현장의 고견을 경청해 더 행복한 서울림, 더 알차고 단단한 대회를 만들겠다"는 각오를 전했다. "모두가 함께 땀 흘리면서 즐거운 추억 많이 만드시고, 경기 당일 멋진 모습 보여주시길 기대한다"며 4개월 후 '모두의 행복 운동회'를 기약했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com