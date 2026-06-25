대한체육회 스포츠공정위 위원 구성 등 규정, 회원종목-시도와 일원화... 재싱가포르한인체육회 재외한인체육단체 지정[대한체육회 이사회]

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회(회장 유승민)가 제16차 이사회를 개최해 재외한인체육단체 신규 지정, 각종 규정 일부 개정 등 주요 안건을 심의·의결했다.

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25일 서울 송파구 올림픽회관 대한체육회 대회의실에서 열린 이번 이사회에서는 보고사항으로 42대 집행부 이사 사임 보고를 접수하고, 심의사항으로 재싱가포르한인체육회의 재외한인체육단체 신규 지정 안건을 의결했다. 재싱가포르한인체육회는 재외공관장 추천, 회원단체 구성, 설립 기간 등 관련 규정상 요건을 갖췄다. 향후 재외동포 체육활동 지원과 한인 체육 네트워크 활성화에 기여할 것으로 보인다.

또한 회원단체 스포츠공정위원회의 공정성 강화를 위해 스포츠공정위원회 규정을 개정하고, 회원종목단체규정 및 회원시·도체육회규정도 정비했다. 이번 개정으로 회원단체 스포츠공정위 구성 절차와 위원 구성 요건이 대한체육회 스포츠공정위 규정에 맞춰 일원화된다. 대한체육회는 이를 통해 체육단체 운영의 투명성과 신뢰성을 높일 방침이다.

한편 대한체육회는 2026년도 임시대의원 총회를 내달 16일 오후 2시 30분 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 개최하기로 했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com