"내 사비로라도 칼 사줄게,우리선수들 지원 차질 없도록" 亞선수권 전원 메달 이끈 '펜싱 키다리 아저씨' 최신원 회장의 진심

최신원 대한펜싱협회장(오른쪽 끝)이 24일 뉴델리 아시아펜싱선수권 마지막날 단체전 금메달로 유종의 미를 거둔 여자에페 대표팀 이혜인, 양승혜, 임태희, 송세라(왼쪽부터)과 파이팅을 외치고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

이날도 어김없이 1열에서 직관 응원한 최신원 대한펜싱협회장이 오상욱을 따뜻하게 끌어안으며 격려하는 모습. 원우영 대표팀 코치가 박수를 보내고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

최신원 대한펜싱협회장이 여자에페 대표팀과 남자플뢰레 대표팀 선수단과 파이팅을 외치며 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=대한펜싱협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'키다리아저씨' 최신원 회장이 이끄는 펜싱코리아가 시련 속에 출전한 아시아선수권에서 '금빛' 유종의 미를 거뒀다.

Advertisement

송세라, 이혜인, 임태희가 나선 여자에페 대표팀은 24일(한국시각) 인도 뉴델리에서 펼쳐진 아시아펜싱선수권 마지막날 여자 에페 단체전에서 난적 중국을 44대43, 단 한끗차로 꺾고 포디움 가장 높은 곳에 섰다. 역전, 재역전… 피 말리는 칼의 전쟁, 대한민국 펜서들이 똘똘 뭉쳤다. 마지막 한중 에이스 맞대결에서 '에페여제' 송세라가 유시한을 상대로 44대43, 한끗차 우승을 완성했다. 이날 펼쳐진 남자플뢰레 단체전에선 동메달을 획득했다. 이로써 대한민국은 단체전 6개 전종목 메달 획득에 성공했다.

최신원 대한펜싱협회장이 지난달 3일 SK텔레콤 펜싱 그랑프리에서 포디움을 놓친 남녀 국가대표들에게 "전세계에 코리아~코리아가 울려퍼지게 해달라"며 노력과 분투를 당부한 후 허리 숙여 인사하는 모습.

최신원 대한펜싱협회장이 남자플뢰레 대표팀 선수들과 악수를 나누며 격려하는 모습. 사진제공=대한펜싱협회

최신원 회장이 여자사브르 단체전 한일 결승전 직전 선수들을 독려하는 모습. 사진제공=대한펜싱협회

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 직후 시위로 인해 핸드볼경기장 내 입주 체육단체들의 출입이 봉쇄된 상황. 펜싱 칼, 펜싱화, 재킷 등 장비 지원도 받지 못한 위기 속에 펜싱코리아는 더욱 강해졌다. '올림픽 2관왕' 오상욱이 대회 첫날 남자 사브르 개인전 금메달로 쾌조의 스타트를 끊었고, 단체전에서 후배들과 함께 2관왕에 오른 후 여자 사브르, 여자 에페 단체전도 금메달 행진을 이어갔다. 한국은 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 5개로 일본에 이어 종합 2위(금6, 은5, 동4). 그러나 국가 대항전인 단체전에선 일본을 압도했다. 개인전 금메달 4개를 휩쓴 일본은 단체전에선 한국의 적수가 아니었다. 남녀 플뢰레 금메달만 가져갔다. 한국은 국가 펜싱 경쟁력의 가늠자인 단체전서 3개의 금메달을 획득하며 '함께일 때 더 강한 K-펜싱'의 힘을 보여줬다. 7월 홍콩 세계선수권, 9월 아이치·나고야아시안게임의 전초전인 이번 대회에서 건재를 과시했다.

남자사브르 단체전 금메달 사진제공=대한펜싱협회

여자 사브르 단체전 금메달 사진제공=대한펜싱협회

여자 플뢰레 단체전 동메달. 사진제공=대한펜싱협회

남자에페 단체전 동메달. 사진제공=대한펜싱협회

무엇보다 대회 첫날부터 마지막날까지 현장 1열에서 선수단을 일일이 격려하고 '밥심'을 지원한 최신원 대한펜싱협회장의 진심이 통했다. 대한민국 스포츠에 기여한 공로로 지난 5월 '만장일치' 소강체육대상을 수상한 최 회장은 사무실 봉쇄로 펜싱 선수들이 어려움을 겪고 있다는 보고 직후 사무국에 "부족한 부분이 없도록 차질없이 지원해달라. 우리 선수들 사기가 떨어지지 않도록 지원에 만전을 기해달라"고 각별히 당부했다. 시위가 장기화돼 7월 세계선수권 장비 반출에도 어려움이 생길시 "내 사비를 털어서라도 칼을 사줄 것이다. 우리 선수들 부족함 없이 지원할 테니 걱정말라"고 했다. 귀국 후 사기 진작, 여름 체력 보강을 위해 워커힐 호텔 회식도 약속했다. 오완근 대한펜싱협회 사무처장은 "우리 선수들은 정말 복받았다. 이런 회장님, 이런 회장사(SK텔레콤)가 어디 있겠나. 힘든 시기에 너무 감사하다"고 했다.

Advertisement

최 회장은 일본과의 결승전에 나서는 남녀 사브르 선수들을 찾아 "한일전은 반드시 이겨야 한다. 대한민국 스포츠의 힘을 보여달라"며 필승 투혼을 불어넣었고 이들은 승리했다. 전종목에서 전선수가 포디움에 올랐다. 용장 밑에 약졸 없다. 수장의 진심 어린 펜싱 사랑에 어펜져스(어벤져스+펜싱)들이 빛나는 결실로 화답했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com