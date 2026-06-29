[인사]국민체육진흥공단(2026년 6월 정기)

[인사]국민체육진흥공단
◇본부장 전보
[경륜경정총괄본부]경륜경정총괄본부장 직무대리 최우녕 [공단본부]경영혁신본부장 성욱제 스포츠진흥본부장 최규철 스포츠컬처본부장 정철락
◇실장 전보
[공단본부]스포츠인재실장 오정식 투표권사업실장 김정훈 투표권건전화실장 이도엽 레거시사업실장 강기원 파크텔사업실장 유은철 [경륜경정총괄본부]건전홍보실장 이민수 사업서비스실장 김홍규 관악지사장 김미숙 시흥지사장 김한용 동대문지사장 고반석 경정경주실장 백성봉 [한국스포츠과학원]연구기획지원실장 임은경 스포츠산업연구실장 김민수
◇팀장 승진
[공단본부]ESG경영팀장 안효진 인재개발팀장 우성희 체육인공제사업팀장 홍규식 부정거래대응팀장 민정미
◇팀장 전보
[공단본부]안전경영팀장 김동배 유물연구팀장 한은경 재무관리팀장 신상훈 체육인복지팀장 장경설 국민체력사업팀장 김대원 스포츠인재육성팀장 이은화 지도자관리팀장 김혜경 스포츠시설팀장 송재중 산업진흥팀장 김주필 기술혁신팀장 신혜정 지역성장지원팀장 정종태 에콜리안영광지사장 유철승 글로벌성장지원팀장 김진세 관리팀장 김은영 [경륜경정총괄본부]재무회계팀장 허선호 안전지원팀장 변성천 공정팀장 류기범 영업총괄팀장 박남수 경륜서비스팀장 진기륜 경정서비스팀장 이영규 부천지사장 신민우 경륜선수지원팀장 구승모 장비운영팀장 정은주