강원 국제 모터 페스타, 한여름 밤 서킷 달군다…나이트 레이스부터 람보르기니까지

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강원도를 대표하는 모터스포츠 축제 '2026 강원 국제 모터 페스타'가 더 풍성해진 콘텐츠로 돌아온다.

나이트 레이스와 람보르기니 원메이크 레이스, 드리프트 쇼, EDM 공연, 캠핑까지 더해 모터스포츠를 넘어 복합 문화축제로 관람객들을 맞이한다.

오는 18일 인제스피디움에서 열리는 '2026 강원 국제 모터 페스타'는 지난 2018년 시작된 이후 모터스포츠의 대중화와 강원 지역 관광 활성화를 이끌어온 대표 축제다. 올해는 레이스뿐 아니라 공연과 체험 프로그램을 대폭 확대해 하루 종일 즐길 수 있는 축제로 꾸며진다.

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축제의 중심에는 국내 최대 모터스포츠 대회인 '2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십'이 자리한다. 국내외 정상급 드라이버들이 인제스피디움 특유의 고저차가 심한 코스를 배경으로, 해가 진 뒤 펼쳐지는 나이트 레이스에서 스피드와 기술을 겨룬다. 밤하늘 아래 펼쳐지는 레이스는 낮과는 또 다른 긴장감과 화려한 볼거리를 선사할 전망이다.

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올해는 세계적인 원메이크 레이스 시리즈인 '람보르기니 슈퍼 트로페오 아시아'가 함께 열린다. 람보르기니 우라칸 슈퍼 트로페오 EVO2 머신들이 서킷을 질주하며 뿜어내는 폭발적인 배기음과 퍼포먼스는 모터스포츠 팬들에게 또 하나의 하이라이트가 될 것으로 기대된다.

서킷 밖에서도 다양한 프로그램이 이어진다. 국제 드리프트 무대에서 활약 중인 박시현, 이상화 드라이버가 선보이는 드리프트 쇼런을 비롯해 국내 DJ들의 EDM 공연과 불꽃놀이가 한여름 밤 축제 분위기를 한층 끌어올린다.

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체류형 프로그램도 눈에 띈다. 모터스포츠와 캠핑을 동시에 즐길 수 있는 '1박 2일 캠핑존'을 운영해 낮에는 레이스를, 밤에는 캠핑과 공연을 함께 즐기는 색다른 경험을 제공할 예정이다.

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관람객 편의도 강화했다. 서울 회현역과 사당역, 종합운동장역을 비롯해 속초·원주·춘천시외버스터미널과 인제스피디움을 연결하는 셔틀버스를 운행해 수도권과 강원권 관람객 모두 보다 편리하게 행사장을 찾을 수 있도록 했다. 행사 입장권은 온라인 예매 플랫폼 NOL티켓에서 판매하며, 행사 일정과 셔틀버스 운행 정보 등도 함께 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com