세계 무대 향한 전초전…전국 남·여 종별 세팍타크로대회 11일 영천서 개최

사진제공=대한세팍타크로협회

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[스포츠조선 이종서 기자] "국가대표 선수들의 중요한 점검 무대다."

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대한세팍타크로협회는 11일부터 15일까지 5일간 경상북도 영천시 영천체육관에서 '제27회 전국 남·여 종별 세팍타크로대회'를 개최한다.

이번 대회에는 전국 52개 팀이 참가해 남녀 각 종별 최강자를 가린다. 특히 영천시에서 전국 규모 세팍타크로대회가 개최되는 것은 2012년 이후 14년 만이다. 협회는 "지역 내 세팍타크로 활성화와 종목 저변 확대에 의미 있는 계기가 될 것으로 기대된다"고 설명했다.

또한 이번 대회는 오는 8월 태국에서 열리는 세계세팍타크로선수권대회와 9월 일본에서 개최되는 제20회 아이치-나고야 아시안게임을 앞둔 전초전의 성격도 갖는다.

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국가대표팀 소속 선수들은 이번 대회를 통해 실전 감각과 경기력을 최종 점검하고, 국제대회를 앞두고 컨디션을 끌어올리는 기회로 삼을 예정이다.

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대회 기간에는 11월 필리핀에서 개최될 아시아 청소년 챔피언십대회를 대비하여 2026년도 청소년 국가대표선수 선발전도 함께 진행된다. 또한 대한민국 세팍타크로의 미래를 이끌 중등부 7개 팀이 출전해 전국대회 무대에서 기량을 펼칠 예정이다.

대한세팍타크로협회는 "경북 영천지역 다문화가정을 초청해 기념품을 제공하고, 동남아시아 인기 스포츠인 세팍타크로 경기를 함께 관람하는 문화행사도 추진할 계획이며, 이를 통해 종목 홍보와 지역사회 상생의 의미를 더할 계획"이라고 밝혔다.

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김병삼 영천시장은 "2012년 이후 14년 만에 전국 세팍타크로대회가 영천에서 열리게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "참가 선수단이 안전하고 쾌적한 환경에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

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김영진 대한세팍타크로협회 회장은 "이번 대회는 각 종별 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 펼치는 무대이자, 세계선수권대회와 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 국가대표 선수들의 중요한 점검 무대"라며 "청소년 국가대표 선발전을 통해 대한민국 세팍타크로의 미래를 확인하고 지역사회와 함께 종목의 매력을 알리는 계기가 되기를 기대한다"라고 말했다.

한편, 이번 대회 주요 경기는 대한세팍타크로협회 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다, 결승전 경기는 KBSN Sports를 통해 중계방송될 예정이다. 특히 이번 중계는 지난해 전국 규모 세팍타크로대회 최초 중계에 이어 두 번째로 추진되는 KBSN Sports 방송 중계로, 세팍타크로의 역동성과 박진감을 더 많은 국민에게 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com