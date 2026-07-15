"상대 장점도 자신의 것으로 만든다!" 안세영 위엄 미쳤다…日 신예, '세계 1위 AN' 32분 만에 완패 선언 "체력의 강함"

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 1위' 안세영(24·삼성생명)의 벽은 높았다. 일본의 신예 아케치 히나가 도전했지만, 뜻대로 되지 않았다.

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안세영은 14일 일본 도쿄의 메트로폴리탄 체육관에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 일본오픈 여자 단식 32강전에서 아케치를 2대0(21-6, 21-9)으로 제압했다. 승리까지 딱 32분이면 됐다. 2005년생 아케치는 안세영과의 생애 첫 대결에서 두 세트 모두 한 자릿수 득점에 그치며 세계의 높은 벽을 실감했다.

일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'은 '아케치가 세계 랭킹 1위에 패했다. 그는 출전할 수 있어 기뻤지만, 자신의 공이 들어가지 않았다고 했다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 아케치는 "(일본 오픈) 지난해에 나가고 싶다는 마음이 컸다. 코트에 서니 역시 긴장감이 있었다. 경기장도 넓어서 뒤쪽을 활용한 플레이를 제대로 할 수 없었다"고 입을 뗐다.

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그는 안세영과의 첫 대결에 대해 "무리하게 공격해 오는 선수는 아니다. 랠리를 할 수 있을 것으로 생각했다. 긴 랠리에서 체력의 강함을 느꼈다. 긴 랠리는 내게 장점이지만, 상대는 모든 것을 자신의 것으로 끌어들인다. 어디서 실수를 하는 것일까 싶었다. 기회라고 생각했을 때, 내가 실수를 계속 하게됐다"고 말했다.

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안세영은 올해도 막강한 실력을 발휘하고 있다. 그는 아시아개인선수권(4월), 싱가포르오픈(5월), 인도네시아오픈(6월)에서 3회 연속 개인전 금메달을 목에 걸었다. 전영오픈(슈퍼 1000)에서 준우승하기 전까진 말레이시아오픈과 인도오픈에서도 연달아 우승했다. 그는 올 시즌 아시아단체배드민턴선수권(2월)과 세계여자단체선수권(우버컵·5월) 등 단체전에서도 연달아 정상에 올랐다. 2026년 들어 벌써 7번의 우승을 차지했다.

아케치는 "긴 랠리에서 안세영 선수의 타격 구분에 비해 내가 무너지는 경우가 많았다. 내가 공을 제대로 넣었다면 점수를 더 얻을 수도 있었을 것이다. (대회에) 출전할 수 있어 기뻤다. 안세영 선수에게 과감한 플레이를 보여주고 싶었다. 내 공이 들어가지 않아 기분이 나지 않았다. 앞으로 중국오픈 등 원정 경기도 계속 해야한다. 스코어 하나의 소중함을 느끼며 해나가고 싶다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com