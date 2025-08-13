'착한푸드트럭' 참여한 KB 임성진 "변함없는 성원에 감사…창단 첫 우승…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 의정부 KB손해보험 스타즈 배구단(이하 KB배구단) 임성진, 우상조, 이현승, 성한희 선수가 지난 12일 연고지 팬들을 위해 의정부시 의정부동에서 진행된 'KB착한푸드트럭' 행사에 참여하여 특별한 시간을 가졌다.
선수들은 'KB착한푸드트럭'의 취지를 살려, 지역 경제 활성화에 기여함과 동시에 한결 같은 응원을 보내주는 팬들에게 감사한 마음을 전했다. 직접 일일 바리스타로 변신하여 시원한 아이스크림과 음료를 한 명 한 명에게 건네며 진심 어린 감사 인사를 전했다. 따뜻한 격려와 응원을 주고받는 소통의 시간은 현장 분위기를 더욱 훈훈하게 만들었다.
한편, KB손해보험 ESG 캠페인 홍보대사로 위촉 예정인 임성진 선수는 이날 행사 참여를 시작으로 앞으로 코트 위에서의 활약뿐만 아니라, 다양한 사회공헌 활동을 통해 선한 영향력을 펼칠 계획이다. 특히, 미래 배구 꿈나무들을 위한 재능 기부, 환경 보호 캠페인 참여 등 KB손해보험의 ESG 경영 철학을 알리는 데 앞장설 것으로 기대된다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com