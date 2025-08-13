스포츠조선

'착한푸드트럭' 참여한 KB 임성진 "변함없는 성원에 감사…창단 첫 우승 이루겠다"

기사입력 2025-08-14 07:00


사진제공=KB손해보험

[스포츠조선 김영록 기자] 의정부 KB손해보험 스타즈 배구단(이하 KB배구단) 임성진, 우상조, 이현승, 성한희 선수가 지난 12일 연고지 팬들을 위해 의정부시 의정부동에서 진행된 'KB착한푸드트럭' 행사에 참여하여 특별한 시간을 가졌다.

'KB착한푸드트럭'은 지역 소상공인의 실질적 성장을 돕기 위해 사업 환경 개선을 지원하는 KB금융그룹의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 취약계층이나 봉사활동 현장에 푸드트럭 운영을 지원하며 전문가의 일대일 마케팅 컨설팅을 기반으로 푸드트럭 노후환경 개선, 판로 확대를 돕는다.

이번 행사는 KB배구단에 아낌없는 성원을 보내주는 연고지 내 임직원 및 팬들을 위해 특별히 기획되었다. 지난 4월 팀에 합류한 임성진 선수를 포함해 우상조, 이현승, 성한희 선수가 함께 참여했다. 특히, 임성진 선수는 KB배구단 이적 후 연고지인 의정부시에서 가진 첫 공식 활동으로 의미를 더했다.

선수들은 'KB착한푸드트럭'의 취지를 살려, 지역 경제 활성화에 기여함과 동시에 한결 같은 응원을 보내주는 팬들에게 감사한 마음을 전했다. 직접 일일 바리스타로 변신하여 시원한 아이스크림과 음료를 한 명 한 명에게 건네며 진심 어린 감사 인사를 전했다. 따뜻한 격려와 응원을 주고받는 소통의 시간은 현장 분위기를 더욱 훈훈하게 만들었다.


임성진 선수는 "의정부 팬들의 변함없는 성원에 항상 감사드린다. 직접 찾아뵙고 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 뜻깊었다"며 소감을 밝혔다. 이어 "다가오는 2025-2026시즌에는 팬들의 기대에 부응하고 창단 첫 우승이라는 큰 목표를 이루겠다. 모든 선수들과 한마음으로 최선을 다해 준비하겠다"고 강한 포부를 드러냈다.

KB배구단 관계자는 "선수들의 이번 활동은 연고지 팬들과 유대감을 더욱 깊게 하고, 사회에 긍정적인 메시지를 전달하는 좋은 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 선수단이 다양한 사회공헌 활동에 참여하여 팬들의 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편, KB손해보험 ESG 캠페인 홍보대사로 위촉 예정인 임성진 선수는 이날 행사 참여를 시작으로 앞으로 코트 위에서의 활약뿐만 아니라, 다양한 사회공헌 활동을 통해 선한 영향력을 펼칠 계획이다. 특히, 미래 배구 꿈나무들을 위한 재능 기부, 환경 보호 캠페인 참여 등 KB손해보험의 ESG 경영 철학을 알리는 데 앞장설 것으로 기대된다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

