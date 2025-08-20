'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 …

|
[상암=스포츠조선 김영록 기자] 한국배구연맹(KOVO) 상벌위원회(위원장 이장호)가 '코치 위협 논란'이 제기된 도로공사 김종민 감독에 대한 징계 여부를 보류했다.
김종민 감독은 이날 오전 10시 열린 상벌위원회에 변호사를 대동하고 출석, 자신의 입장을 소명했다.
상벌위원회는 양측이 제출한 자료를 통해 이번 건을 면밀히 검토했다. 하지만 아직 김종민 감독과 A코치의 주장이 상반되고, 해당 건에 대해 검찰 조사가 진행중인 점을 고려해 징계 여부에 대한 판단을 보류하기로 했다.
김종민 감독은 지난 2월 '폭행과 직장내 괴롭힘을 당했다'며 A코치로부터 고소를 당해 조사를 받아왔다. 김종민 감독은 스포츠윤리센터 조사 과정에서 "순간적으로 화가 나 테이블 뒤에 있는 리모컨을 던졌고, A코치가 턱을 들고 몸을 가까이 들이대 거리를 두기 위해 어깨를 밀쳤다"고 설명한 것으로 전해졌다.
이에 대해 스포츠윤리센터 측은 '고성으로 폭언 또는 욕설을 하거나, 던진 물건이 피해자의 신체에 닿지 않아도 폭력에 해당할 수 있다. 우월적 지위에 있는 감독이 다른 코치 앞에서 피해자를 밀치거나, 퇴출을 암시한 발언을 한 것은 심리적 위협이자 지위를 이용한 괴롭힘'이라고 지적한 것.
규정상 스포츠윤리센터 측의 징계 요구시 상벌위원회가 개최돼야한다. 현행 상벌위 규정상 인권 침해 행위에대해서는 사안에 따라 경고부터 최대 제명까지 결정할 수 있다.
다만 상벌위원회는 현재로선 징계 여부를 결정할 충분한 증거가 없다고 판단했다.
상벌위가 끝난 뒤 만난 김종민 감독은 취재진의 질문에 특별한 입장을 밝히지 않았다.
상암=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com