부산 연고지 정착을 위하여! OK저축은행 배구단, 부산 강서구와 업무협약…

|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] OK저축은행 읏맨 프로배구단(이하 OK 읏맨 배구단, 구단주 최윤)은 27일 부산시 강서구와 원활한 홈 경기 운영및 지역 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
OK 읏맨 배구단은 강서구민에게 입장 할인 혜택을 제공할 예정이며 시즌 중 '강서구민의 날'도 실시해 지역주민들이 활발하게 OK 읏맨 배구단 홈경기장을 찾을 수 있도록 지원할 예정이다. 유소년 배구 아카데미를 비롯한 다양한 지역 주민 참여 프로그램도 기획해 다양하게 배구를 즐길 수 있는 환경을 조성할 계획이다.
강서구는 OK 읏맨 배구단 홈 경기가 문제없이 치러지고 더 많은 관중이 쾌적한 환경에서 직관할 수 있도록 협력하기로 했다. 지역 팬들의 안전하고 쾌적한 홈경기장 방문을 위한 체육공원역부터 강서체육공원 일대 주변 환경 개선과 체육관 주차 현장 지원도 약속했으며 홈경기 홍보를 위한 구단 현수막, 배너 등의 설치도 적극 협조하기로 했다.
OK 읏맨 배구단 권철근 단장은 "OK 읏맨 배구단 새 홈경기장을 위해 지금도 여러 지원을 아끼지 않고 있는 강서구에 감사드린다. 지역주민들에게 즐거운 추억을 많이 안길 수 있도록 배구장 안팎에서 노력하겠다"라고 전했다.
