레전드 MB가 찍은 깜짝 2순위…나홀로 떠나도 행복했다 "혼자 잘 살아남…

|
|
[스포츠조선 이종서 기자] 이름이 불리는 순간 장내가 술렁였다. 그러나 사령탑은 확실한 믿음을 가졌다.
2순위 지명권은 페퍼저축은행. 장소연 페퍼저축은행 감독은 세화여고 미들블로커 김서영을 호명했다. 순간 장내에는 웅성거리는 소리가 들렸다.
다소 깜짝 선택이라는 평가. 신장이 1m81로 3순위 IBK기업은행이 지명한 선명여고 미들블로커 하예지(1m85)보다는 작은 편. 신장이 전부는 아니라고 하지만, 예상을 깨는 지명이기도 했다.
|
감독의 믿음 속에 전체 2순위라는 영광을 얻게 됐다. 김서영도 페퍼저축은행 유니폼을 입게 된 걸 반겼다. 그는 "페퍼저축은행은 밝게 웃으며 운동을 열심히 하는 팀이라고 생각했다"고 미소를 지었다.
이번 드래프트에서는 세화여고 출신으로 총 4명이 나왔다. 김해은 문다혜 신다솔은 모두 수련선수로 흥국생명의 지명을 받았다. 함께 뛰었던 친구들과 홀로 떨어져야 하는 입장. 김서영은 "우리학교에서 4명이 나왔는데 다 프로에 갈 수 있어서 좋았던 거 같다"라며 "따로 혼자 살아남으려고 한다"고 이야기했다.
페퍼저축은행은 아시아쿼터 외국인선수로 시마무라 하루요를 비롯해 하혜진 등이 자리를 잡고 있다. '신인' 김서영이 출전 시간을 늘리기 위해서는 경쟁을 뚫어야 한다. 김서영은 "항상 준비돼 있다. 운동하면서 실력도 향상될 수 있도록 노력을 많이 해야할 거 같다"고 각오를 전했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com