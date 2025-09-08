스포츠조선

레전드 MB가 찍은 깜짝 2순위…나홀로 떠나도 행복했다 "혼자 잘 살아남겠습니다"

최종수정 2025-09-08 08:08

레전드 MB가 찍은 깜짝 2순위…나홀로 떠나도 행복했다 "혼자 잘 살아남…
페퍼저축은행 유니폼을 입게된 세화여고 미들블로커 김서영. 사진제공=KOVO

레전드 MB가 찍은 깜짝 2순위…나홀로 떠나도 행복했다 "혼자 잘 살아남…
사진제공=KOVO

[스포츠조선 이종서 기자] 이름이 불리는 순간 장내가 술렁였다. 그러나 사령탑은 확실한 믿음을 가졌다.

지난 5일 서울 강서구 외발산동 메이필드호텔에서 열린 2025~2026 KOVO 여자 신인 선수 드래프트.

중앙여고 미들블로커 이지윤이 최대어로 꼽힌 가운데 한국도로공사가 20%의 확률을 뚫고 1순위 지명권을 획득하는 행운을 얻었다. 도로공사는 주저없이 이지윤의 이름을 불렀다.

2순위 지명권은 페퍼저축은행. 장소연 페퍼저축은행 감독은 세화여고 미들블로커 김서영을 호명했다. 순간 장내에는 웅성거리는 소리가 들렸다.

다소 깜짝 선택이라는 평가. 신장이 1m81로 3순위 IBK기업은행이 지명한 선명여고 미들블로커 하예지(1m85)보다는 작은 편. 신장이 전부는 아니라고 하지만, 예상을 깨는 지명이기도 했다.

김서영도 "생각보다 빨리 뽑힌 거 같다. 높은 라운드에 뽑힐 줄 몰랐는데 (이름이 불린 순간) 놀라기도 했고, 한편으로는 기분이 좋았다"라며 "코트에서 밝게 하고 파이팅을 하는 부분을 많이 보여드리려고 했는데, 그런 부분에서 좋게 봐주신 거 같다"고 이야기했다.


레전드 MB가 찍은 깜짝 2순위…나홀로 떠나도 행복했다 "혼자 잘 살아남…
장소연 페퍼저축은행 감독. 사진제공=KOVO
현역 시절 '레전드' 미들블로커로 활약한 장 감독은 선택에 확신이 있었다. 장 감독은 "미들블로커가 필요했다. 우리가 차순위으로 생각한 게 김서영이었다. 미들로 신장은 안 크지 않지만 팔이 길다. 배유나와 같은 스타일"이라며 "플레이 자체에서는 이동 공격 부분을 많이 봤다. 기본기가 좋더라. 어려운 볼에 대한 대처 능력도 좋았다"고 설명했다.

감독의 믿음 속에 전체 2순위라는 영광을 얻게 됐다. 김서영도 페퍼저축은행 유니폼을 입게 된 걸 반겼다. 그는 "페퍼저축은행은 밝게 웃으며 운동을 열심히 하는 팀이라고 생각했다"고 미소를 지었다.


이번 드래프트에서는 세화여고 출신으로 총 4명이 나왔다. 김해은 문다혜 신다솔은 모두 수련선수로 흥국생명의 지명을 받았다. 함께 뛰었던 친구들과 홀로 떨어져야 하는 입장. 김서영은 "우리학교에서 4명이 나왔는데 다 프로에 갈 수 있어서 좋았던 거 같다"라며 "따로 혼자 살아남으려고 한다"고 이야기했다.

페퍼저축은행은 아시아쿼터 외국인선수로 시마무라 하루요를 비롯해 하혜진 등이 자리를 잡고 있다. '신인' 김서영이 출전 시간을 늘리기 위해서는 경쟁을 뚫어야 한다. 김서영은 "항상 준비돼 있다. 운동하면서 실력도 향상될 수 있도록 노력을 많이 해야할 거 같다"고 각오를 전했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

4.

이영애, 방송 1회 만에 잘렸다..."이름 걸고 토크쇼 MC 했는데 힘들어" ('냉부해')

5.

이효리, 요가원 첫 수업 소감 "관심 생각못해, 이 열기 잠잠해질 것"[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'노히터 트라우마'에 빠진 LAD와 야마모토, 다저스타디움이면 안 넘어갔다...하필 칼 립켄 Jr. 앞에서

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'노히터 트라우마'에 빠진 LAD와 야마모토, 다저스타디움이면 안 넘어갔다...하필 칼 립켄 Jr. 앞에서

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.