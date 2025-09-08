김연경 은퇴 이후…여자배구 대표팀 '수장' 또 바뀐다 "모랄레스 감독 계…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 여자배구 대표팀의 수장이 바뀐다. 대한배구협회가 페르난도 모랄레스 감독과의 계약 종료를 선언했다.
다만 이번 경기력향상위원회는 '2025년 국가대표 시즌 종료 후 재평가를 실시한다'라는 계약 내용에 의거해 개최됐다.
이날 회의에는 여자경기력향상위원 7명 중 5명이 참석했다. 위원회는 박미희 전 흥국생명 감독을 위원장으로 차상현 전 감독, 고희진 정관장 감독, 이영택 GS칼텍스 감독, 최우영 전주근영여고 감독, 김정아 분석관, 박주점 한국배구연맹(KOVO) 경기위원장으로 구성돼있다.
반면 발리볼네이션스리그(VNL)에서 강등된 점이 주요 아쉬움으로 결론지어졌다. 위원회는 참석 위원 전원의 동의로 모랄레스 감독과의 계약을 종료하기로 의결했다.
협회는 아이치-나고야 아시안게임, 아시아선수권 등 주요 대회가 연이어 개최되는 2026년을 대비하여 여자배구 대표팀의 재도약을 이끌 새로운 지도자 선임을 위해 향후 공개 채용을 실시할 계획이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com