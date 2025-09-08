스포츠조선

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

기사입력 2025-09-08 20:20


"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라…
대한항공 선수단. 계양=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라…
계양=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

[계양=스포츠조선 이종서 기자] "우리에게는 큰 도전이었다."

대한항공은 8일 인천 계양체육관에서 열린 네덜란드 국가대표와의 연습 경기에서 세트스코어 3대2(25-20 19-25 29-27 25-22 19-21)로 승리했다.

네덜란드 국가대표는 오는 12일 필리핀에서 열리는 세계 선수권을 앞두고 대한항공과 연습 경기를 하게 됐다. 네덜란드 국가대표팀에는 지난해 우리카드에서 뛰었고, 올해 삼성화재 유니폼을 입게된 미하엘 아히도 있었다.

대한항공은 세터 한선수가 주로 경기를 조율했고, 외국인 주포 카일 러셀과 아시아쿼터 외국인선수 리베로 이가 료헤이 등이 경기에 출전해 경기를 펼쳤다.

세트스코어 1-1로 맞선 3세트. 대한항공이 3세트를 잡아내면서 치고 나갔다. 4세트까지 대한항공 승리.

원래 이날 경기는 승패 없이 4세트까지 진행될 예정이었다. 그러나 4세트를 마친 뒤 네덜란드에서 한 세트를 번외로 더 하자는 요청이 있었고, 5세트가 진행됐다.

대한항공은 12-14에서 러셀이 3연속 서브에이스가 터졌다. 그러나 15-14로 앞서 나갔지만, 서브 범실로 다시 균형이 맞았다.

막판 치열한 랠리 끝에 결국 네덜란드가 5세트를 가지고 갔다.


이날 러셀은 서브 5득점 포함 35득점으로 화력을 과시했다. 동시에 임재영은 서브 3득점 포함 23득점을 기록했고, 김민재는 13득점으로 활약했다. 서현일 또한 9득점으로 공격에서 힘이 됐다.


"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라…
새로운 시즌 삼성화재 유니폼을 입게된 아히. 계양=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
네덜란드 아히는 14득점으로 팀 내 가장 많은 득점을 기록했다.

경기를 마친 뒤 헤난 달 조토 대한항공 감독은 "우리에게는 큰 도전이었다. 여러 연습경기를 했지만, 한 국가를 대표하는 팀이다. 또 세계선수권이라는 큰 대회를 앞둔 팀이라 우리에게는 아주 큰 도전이었다. 네덜란드 팀이 우리와는 다른 스타일의 배구를 하는데 선수들이 코트 안에서 빨리 적응했던 거 같다. 그 덕분에 좋은 내용이 나온 거 같다"고 밝혔다.
계양=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌과 떨어져 홀로 귀국…'신성모독 논란' 후 달라진 분위기

2.

"가난 포르노 원하나" 김동완 예능 저격→"일 싹 끊겨봐야" 유재석 일침 재조명

3.

“이 조합 실화?” 박보검, SK 최태원 동거녀와 뜻밖의 투샷

4.

[공식] 곽준빈, 아이까지 있었다..결혼 발표하며 "축복 찾아와, 좋은 父되고파" 혼전임신 고백

5.

박주호 딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' 수상...母 안나 눈물 "열심히 했다" ('집에서안나와')

스포츠 많이본뉴스
1.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

2.

이런데도 사우디 가지 말까요?…'월급 400만원이 4억원으로' 박지성 후배의 인생역전 스토리 화제

3.

김연경 은퇴 이후…여자배구 대표팀 '수장' 또 바뀐다 "모랄레스 감독 계약 종료 → 새 지도자 공개채용" [공식발표]

4.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심'이러다 클린스만될라'

5.

"간절함이 있었기에 할 수 있었다" 포항스틸러스 여자 축구팀, K리그 퀸컵 전승으로 통합 우승 달성!

스포츠 많이본뉴스
1.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

2.

이런데도 사우디 가지 말까요?…'월급 400만원이 4억원으로' 박지성 후배의 인생역전 스토리 화제

3.

김연경 은퇴 이후…여자배구 대표팀 '수장' 또 바뀐다 "모랄레스 감독 계약 종료 → 새 지도자 공개채용" [공식발표]

4.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심'이러다 클린스만될라'

5.

"간절함이 있었기에 할 수 있었다" 포항스틸러스 여자 축구팀, K리그 퀸컵 전승으로 통합 우승 달성!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.