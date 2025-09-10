어쩌면 경쟁자? 그래도 반갑다! 국가대표→1순위 직속 후배라니…"3년 연…

스포츠조선

어쩌면 경쟁자? 그래도 반갑다! 국가대표→1순위 직속 후배라니…"3년 연속 신인왕 이어갔으면"

기사입력 2025-09-10 16:30


김세빈(왼쪽)과 이지윤. 사진제공=김세빈

[스포츠조선 이종서 기자] "많이 배울 거 같아요."

한국도로공사 하이패스는 지난 5일 신인드래프트에서 '대성공'을 거뒀다.

V리그 신인드래프트는 지난 시즌 순위 역순 확률로 구슬 추첨을 통해 지명 순서가 정해진다. 도로공사가 가지고 있는 확률은 단 20%. 그러나 추첨 결과 도로공사가 선택한 흰색공이 가장 먼저 올라왔다.

이번 드래프트는 '이지윤 드래프트'라고 불릴 정도로 최대어가 확실했다. 중앙여고 미들블로커 이지윤(18)은 1m88의 신장으로 지난달 7월 인도네시아 수라바야에서 열린 U-21 세계여자선수권에서 국가대표로 활약했다. 도로공사는 고민 없이 이지윤의 이름을 불렀다.


이지윤 사진제공=KOVO
이지윤의 도로공사행에 선배 김세빈(20)도 미소를 지었다. 미들블로커 포지션에 '두 살 차이' 강력한 경쟁자가 등장한 셈. 그러나 김세빈과 이지윤은 서로의 존재를 반겼다.

최고의 실력을 가진 만큼, 둘은 국가대표에서 남다른 인연을 이어왔다. 지난 8월 열린 U-18 세계선수권 대회에서도 함께 뛰었다.

김세빈은 "(이)지윤이와 고등학교 슌도 연습 경기를 많이 했고, U-18부터 U-21까지 4년 동안 유스 대회를 함께 뛰어서 잘 알고 있다"라며 "밝고 열심히 하는 선수다. 같은 팀에서 함께 해서 정말 좋다. 또 축하해주고 싶다"고 말했다. 이지윤 역시 "U-18 대표팀 때부터 (김)세빈 언니와 함꼐 뛰면서 많이 배웠다. 이제 같은 팀에서 많이 배울 거 같다"고 미소를 지었다.


김종민 도로공사 감독과 이지윤. 사진제공=KOVO
김종민 도로공사 감독은 '1년 차' 이지윤의 활용도를 높게 바라봤다. 신인드래프트 지명 직후 인터뷰에서 김 감독은 "김세빈과 배유나가 있는데 두 선수가 36경기를 풀로 뛰기에는 힘들다. 그렇기 때문에 이지윤은 우리 팀에 꼭 필요한 자원이다. 팀에 큰 힘이 될 거 같다"고 이야기했다.


김세빈과 이지윤은 미들블로커 자리를 두고 경쟁을 펼쳐야 하는 사이. 김 감독은 "두 선수가 어떻게 보면 장단점이 다르다. 세빈이는 점프력과 높이가 있다. 이지윤은 공격에서 다양함이나 파워 등을 좋게 봤다. 그러나 블로킹 쪽에서는 시간이 더 필요해보인다"고 말했다.


27일 화성 종합실내체육관에서 배구 V리그 여자부 IBK기업은행과 한국도로공사의 경기가 열렸다. 도로공사 김세빈이 IBK기업은행 블로킹을 앞에 두고 스파이크를 날리고 있다. 화성=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.12.27/
확실하게 팀에 필요한 부분이 될 수 있는 존재. 둘은 선의의 경쟁을 예고하며 동반 성장을 다짐했다. 김세빈은 "같은 팀에서 같이 하게 돼서 너무 좋다. 서로 좋은 동기부여가 돼서 더 잘하고 싶다"고 미소를 지었다. 이지윤은 자신의 장점에 대해 "일단 높이가 장점인 거 같다"라며 "외발 공격도 가능하다. 팀에 들어가서 열심히 보고 배우고 노력해서 좋은 선수가 되겠다"고 다짐했다.

도로공사는 2년 전 김세빈, 지난해 세터 김다은을 1순위로 뽑았고, 이들 모두 신인상(영플레이어상)을 받았다. 도로공사의 '전통'이 될 수 있는 '신인상' 계보. 김세빈은 "이번 시즌 잘해서 지윤이가 신인왕을 받았으면 좋겠다. 3년 연속 도로공사 신인왕을 이어갔으면 좋겠다"고 진심으로 응원했다.

이지윤 역시 "잘하는 언니들이 많은데, 나 역시 열심히 해서 노력해보겠다"고 각오를 다졌다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

