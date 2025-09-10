어쩌면 경쟁자? 그래도 반갑다! 국가대표→1순위 직속 후배라니…"3년 연…

|
[스포츠조선 이종서 기자] "많이 배울 거 같아요."
이번 드래프트는 '이지윤 드래프트'라고 불릴 정도로 최대어가 확실했다. 중앙여고 미들블로커 이지윤(18)은 1m88의 신장으로 지난달 7월 인도네시아 수라바야에서 열린 U-21 세계여자선수권에서 국가대표로 활약했다. 도로공사는 고민 없이 이지윤의 이름을 불렀다.
김세빈은 "(이)지윤이와 고등학교 슌도 연습 경기를 많이 했고, U-18부터 U-21까지 4년 동안 유스 대회를 함께 뛰어서 잘 알고 있다"라며 "밝고 열심히 하는 선수다. 같은 팀에서 함께 해서 정말 좋다. 또 축하해주고 싶다"고 말했다. 이지윤 역시 "U-18 대표팀 때부터 (김)세빈 언니와 함꼐 뛰면서 많이 배웠다. 이제 같은 팀에서 많이 배울 거 같다"고 미소를 지었다.
김세빈과 이지윤은 미들블로커 자리를 두고 경쟁을 펼쳐야 하는 사이. 김 감독은 "두 선수가 어떻게 보면 장단점이 다르다. 세빈이는 점프력과 높이가 있다. 이지윤은 공격에서 다양함이나 파워 등을 좋게 봤다. 그러나 블로킹 쪽에서는 시간이 더 필요해보인다"고 말했다.
도로공사는 2년 전 김세빈, 지난해 세터 김다은을 1순위로 뽑았고, 이들 모두 신인상(영플레이어상)을 받았다. 도로공사의 '전통'이 될 수 있는 '신인상' 계보. 김세빈은 "이번 시즌 잘해서 지윤이가 신인왕을 받았으면 좋겠다. 3년 연속 도로공사 신인왕을 이어갔으면 좋겠다"고 진심으로 응원했다.
이지윤 역시 "잘하는 언니들이 많은데, 나 역시 열심히 해서 노력해보겠다"고 각오를 다졌다.
