이적 전광인 친정에 16점 폭발, 신영철 감독 OK저축은행, 우승팀 현대…

이적 전광인 친정에 16점 폭발, 신영철 감독 OK저축은행, 우승팀 현대캐피탈 꺾고 데뷔 첫승[여수 리뷰]

기사입력 2025-09-13 15:51


OK저축은행 전광인이 친정팀 현대캐피탈을 상대로 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

현대캐피탈 필립 블랑 감독이 OK저축은행으로 옮긴 전광인을 반갑게 안아주고 있다. 사진제공=KOVO

OK저축은행 송희채가 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 권인하 기자]신영철 감독으로 새롭게 출발한 OK저축은행이 개막전서 주전이 대거 빠진 지난시즌 우승팀 현대캐피탈을 꺾고 첫 승을 가져갔다.

OK저축은행은 13일 여수 진남실내체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 개막전서 현대캐피탈에 세트스코어 3대1(25-15, 25-22, 16-25, 25-22)로 승리했다.

대회 전날 세계배구연맹이 외국인 선수 출전 불가를 권고하면서 외국인과 아시아쿼터 없이 국내선수들로만 뛰게된 상황. 특히 세계선수권에 출전하는 국가대표팀에 차출된 선수가 있는 팀은 더욱 부담이 커질 수밖에 없었다.

레오와 바야르사이한을 중심으로 이번 컵대회를 준비했던 현대캐피탈 필립 블랑 감독은 "이시우가 부상으로 이번 대회에서는 뛸 수가 없다. 현재 있는 선수들 중에서 부상자가 더 나오면 경기를 하기도 쉽지 않게 된다"며 우려를 표시하기도.

OK저축은행 신영철 감독은 이번 대회에 외국인 선수보다는 국내 선수들을 점검하는 시간을 갖다보니 외국인 선수 출전 불가에 크게 영향을 받지 않는 눈치.

그리고 결과로도 그대로 나타났다.

OK저축은행이 1세트부터 압도적인 모습이었다. 송희채(5점)와 전광인(4점) 차지환 이민규(이상 3점) 등 국내 선수들의 다양한 활약으로 초반부터 앞서나갔고 10점차로 승리했다. 특히 서브 에이스가 4개나 나오면서 달라진 팀 컬러를 보여줬다.


현대캐피탈 이재현이 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

현대캐피탈 손찬홍이 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

현대캐피탈 이승준이 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO
현대캐피탈도 손찬흥과 이승준이 각각 3점, 이재현이 2점을 뽑았으나 공격 성공률이 38.9%에 불과해 OK저축은행의 63.6%와 큰 차이를 보였다. 아무래도 함께 연습했던 레오와 바야르사이한이 빠진 것이 조직력에서 차이를 보일 수 밖에 없었다.


1세트에서 호흡을 맞춘 현대캐피탈이 2세트에선 조금 더 조직력을 보이며 접전을 펼쳤다. 그러나 10-10에서 전광인의 스파이크를 앞세워 14-11을 만든 OK저축은행이 이 차이를 끝내 지켰다. 현대캐피탈이 1점차까지는 쫓았지만 OK저축은행이 동점을 허용하지 않았고 결국 진상헌의 속공으로 25-22로 2세트를 마무리.

그런데 시간이 갈수록 현대캐피탈이 팀 조직력이 갖춰졌다. 3세트엔 9-9에서 OK저축은행의 연속 범실로 앞서가더니 송원근과 이재현 이승준의 공격을 앞세워 범실이 많아진 OK저축은행에 25-16으로 승리, 분위기를 반전시켰다.

4세트도 현대캐피탈이 앞섰다가 OK저축은행이 전광인과 차지환의 활약으로 접전으로 20점대를 넘어왔다. 진상헌의 속공과 전광인의 터치아웃, 이재현의 공격 범실로 단숨에 3점을 뽑아 23-20으로 앞선 OK저축은행은 결국 25-22로 잡고 5세트 없이 경기를 끝냈다.

OK저축은행은 차지환이 18점, 전광인이 16점, 송희채가 14점, 진상헌이 10점을 올렸고, 현대캐피탈은 이재현이 17점, 이승준이 14점, 손찬홍이 8점을 뽑았다.
여수=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

