스포츠조선

"레오-허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다" 우승은 이미 지난 일, 최강팀 다시 뛴다[인터뷰]

최종수정 2025-09-18 14:16

"레오-허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다" 우승은 이미 지난 일, 최강팀…
블랑 감독과 레오. 사진=KOVO

[스포츠조선 나유리 기자]19년 만의 통합 우승과 구단 최초 트레블. 영광과 기쁨의 지난 시즌을 뒤로 하고, 현대캐피탈 스카이워커스가 다시 뛴다. 필립 블랑 감독은 "올 시즌 레오와 허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다"며 포부를 밝혔다.

지난해 현대캐피탈은 압도적인 시즌을 보냈다. 프랑스 출신 명장 블랑 감독의 부임 후 첫 시즌.

전력에 대한 불안 요소도 있었지만, 어린 유망주 선수들의 활약을 앞세워 컵대회 우승으로 분위기를 달구더니 개막 초반부터 큰 부침 없이 차곡차곡 승수를 쌓아나갔다. 그리고 V리그 역대 최초로 5라운드에서 정규리그 우승을 확정 짓는 괴력을 발휘했다.

챔피언결정전에서도 '라이벌' 대한항공을 3연승으로 꺾은 현대캐피탈은 구단 최초의 트레블 달성과 함께 19년만의 정규리그, 챔피언결정전 우승까지 해내면서 트로피를 들어올렸다. '에이스' 허수봉은 MVP 투표에서 팀 동료인 레오에 1표 차로 앞서며 자신의 첫 MVP를 수상했다.


"레오-허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다" 우승은 이미 지난 일, 최강팀…
사진=KOVO
새 시즌을 준비하고 있는 블랑 감독이 스포츠조선과 만나 새 시즌 전력 구상에 대한 이야기를 나눴다.

챔피언 결정전이 끝난 후 "맥주 한잔이 간절하다"고 이야기했던 블랑 감독은 "아주 잘 쉬었다. 프랑스에 잠시 돌아가 배구는 아예 떠올리지도 않고 개인적인 시간들을 보냈다"고 웃으면서 "제가 쉬는 동안에도 우리 코칭스태프가 어린 선수들의 성장에 많은 힘을 보태줬다. 너무나도 고맙다고 이야기하고 싶고, 정말 좋은 여름을 보냈다"고 비시즌 휴식기를 돌아봤다.

블랑 감독은 "정규 시즌은 시즌 절반정도 지났을 때 1위에 대한 확신이 들었다. 선수들의 경기력이 워낙 좋았기 때문에 더 강한 확신이 생겼다"면서도 "챔피언 결정전은 달랐다. 매 경기 전력을 다해야 한다는 생각 뿐이었고, 우리가 우승했다는 사실을 깨달은 것은 3차전 경기가 끝난 직후"였다고 회상했다. 그만큼 마지막 목표인 챔피언 결정전에 얼마나 많은 에너지를 쏟고, 플레이 하나하나에 집중하고 있었는지를 알 수 있는 대목이다.

직전 일본 대표팀을 맡았던 블랑 감독은 빠른 시일 내에 선수단과의 유대 관계를 쌓았다. 문화적으로 어려움을 느낀 부분은 없는지에 대해 그는 "일본 대표팀을 맡았을 때 국제 대항전에서 한국팀을 제법 많이 만났기 때문에 접점이 없었다고는 할 수 없다"면서 "아시아권 문화를 이해하고 있었기에 어려움은 없었다. 저와 한국 선수들과의 유대감이 아니라, 인간 대 인간으로서의 유대감이라면 당연히 시간이 큰 도움이 된다. 시간이 흐르면서 선수들이 저를, 제가 선수들을 이해하고 좋은 관계를 쌓을 수 있었던 것 같다"고 이야기했다.


"레오-허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다" 우승은 이미 지난 일, 최강팀…
사진=KOVO

현대캐피탈은 아시아쿼터 지명으로 예상을 깨고 몽골 출신 바야르사이한을 지명했다.

블랑 감독은 "일본, 중국, 이란 등의 국가 그룹을 제외하면, 사실 아시아쿼터 풀 안에서 경쟁력 있는 선수는 많지 않다. 바야르사이한은 그 안에서 충분히 경쟁력을 갖춘 좋은 선수다. OK저축은행 소속 당시 경기 영상을 보니 능력이 많더라. 다국어가 가능해서 선수들과 잘 소통하고 지낼 수 있다고 생각한다. 그가 가진 좋은 에너지를 우리 선수단 내에 공유해줄 수 있기를 바란다"고 기대감을 드러냈다.

또 팬들에게 많은 사랑을 받던 '베테랑' 전광인이 트레이드를 통해 떠났고, 신호진을 새로 영입했다. 이 트레이드가 팀에 어떤 작용을 할 것으로 예상되냐는 질문에 그는 "신호진은 지난 시즌 전광인이 맡아준 포지션을 보다 더 정통적으로 뛰어줄 수 있는 선수다. 특유의 밝은 에너지가 있고, 파이팅이 있는 선수라 좋은 영향을 미칠 것이라고 기대한다"며 트레이드 효과를 낙관했다.


"레오-허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다" 우승은 이미 지난 일, 최강팀…
전광인과 포옹하는 블랑 감독. 사진=KOVO
선수 은퇴를 선언한 후 코치로 합류한 '레전드' 출신 문성민 코치에 대해서도 "그는 정말 훌륭하고, 모든 선수들에게 귀감이 되는 선수였다. 지난 시즌 몸 상태는 이미 경기를 치르기에 무리가 있었다. 그럼에도 정말 훈련을 열심히, 성실히 하더라. 문성민 코치가 선수로서 가졌던 모든 경험과 기술을 선수들에게 이식시켜 줄 거라 믿는다"면서도 "뛰어난 선수가 그냥 저절로 뛰어난 지도자가 되지는 않는다. 지도자로써 필요한 역량들을 문 코치 스스로 발전시키고, 무엇이 필요한지 끊임없이 공부한다면 분명 훌륭한 지도자가 될 것이라 믿는다"며 선배로서 진심어린 조언을 건네기도 했다.

올 시즌 현대캐피탈의 '키맨'을 꼽아달라는 질문에 블랑 감독은 "팀 스포츠라 한명만 꼽을 수가 없다"고 웃으면서도 "그래도 이번 시즌 하나 바라는 바가 있다면 레오와 허수봉이 공동으로 MVP를 수상했으면 좋겠다"며 웃었다. 지난해 최고의 활약으로 팀의 우승을 이끌고, MVP 경쟁도 끝까지 치열했던 두사람에게 올해도 큰 기대를 걸고있다는 뜻이다.


"레오-허수봉 공동 MVP 수상을 꿈꾼다" 우승은 이미 지난 일, 최강팀…
챔프전 우승 확정 후 기뻐하는 블랑 감독(가운데)과 현대캐피탈 선수들. 사진=KOVO
컵대회는 중도 하차했지만, 현대캐피탈은 짧은 휴식과 팀 훈련으로 재정비를 한 후 다음달 7일부터 12일까지 일본 나고야에서 전지 훈련을 실시한다. 대표팀에 차출됐던 선수들까지 합류하고, 일본팀과도 경기력을 점검하는 개막 전 담금질이 될 전망이다.

블랑 감독은 "지난 시즌 3개의 컵을 들었지만 이제는 지나간 이야기다. 다가오는 시즌은 팬분들께 지난해 보여드린 좋은 모습들을 또 다시 보여드릴 수 있도록 선수단 전원이 부단히 노력해야 한다. 아마 이번 시즌은 모든 팀들이 전반적으로 전력 강화가 됐기 때문에 더 어려운 시즌이 될 것"이라 예상하면서 "현대캐피탈이 잘하는 것을 더 잘할 수 있도록, 또 우승컵을 다시 들어올릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 성원과 관심을 보내달라"고 팬들에게 당부했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'새신랑' 김종국, 결혼 2주만 기쁜소식…'전국1등' 법의학자가 인정한 '정자왕'('옥문아들')

2.

성시경→강동원·송가인, 기획사 불법운영 파문 "뒤늦게 인지, 등록 진행 중" [SC이슈]

3.

최수종♥하희라 가족사진...도플갱어 수준 딸·듬직한 子 '훈훈'

4.

[공식] 송가인 측 "1인 기획사 미등록 문제 인지 못해, 빠르게 등록절차 이행"

5.

코요태 빽가, 학폭 피해 고백 "1등했다고 엄청 맞아"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

2.

[속보]손흥민 미국 진출 후 첫 멀티골, 3분 만에 득점포→SON 존에서 환상 중거리포

3.

비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게 '마성의 언터처블' 변신했나

4.

[속보]손흥민 또 초반 러쉬 성공, 3분 만에 득점포! 리그 2경기 연속+공식전 4경기 연속 득점까지...미국에서 또 '찰칵'

5.

'이게 바로 월드클래스' 예열 끝난 손흥민, MLS 통산 첫 'SON트트릭' 완성...'흥부 듀오'로 끝냈다(후반 진행 중)

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

2.

[속보]손흥민 미국 진출 후 첫 멀티골, 3분 만에 득점포→SON 존에서 환상 중거리포

3.

비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게 '마성의 언터처블' 변신했나

4.

[속보]손흥민 또 초반 러쉬 성공, 3분 만에 득점포! 리그 2경기 연속+공식전 4경기 연속 득점까지...미국에서 또 '찰칵'

5.

'이게 바로 월드클래스' 예열 끝난 손흥민, MLS 통산 첫 'SON트트릭' 완성...'흥부 듀오'로 끝냈다(후반 진행 중)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.