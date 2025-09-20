스포츠조선

결승전 싱겁게 끝났다. 대한항공, 통산 6회 우승! → OK저축 3-0 셧아웃

최종수정 2025-09-20 15:44

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 대한항공 점보스가 KOVO컵 6번째 우승을 차지했다.

대한항공은 20일 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 결승전에서 OK저축은행을 세트스코어 3대0(25-21, 25-23, 25-16)으로 완파했다.

역대 컵대회 대한항공과 현대캐피탈이 5회 우승으로 가장 많았다. 현대캐피탈은 팀 사정 상 이번 대회 중도 하차했다. 대한항공이 통산 6회째 정상에 오르며 최다 우승팀으로 올라섰다.

결승전을 앞두고 양 팀 사령탑은 다소 상반된 의미를 부여했다. 신영철 OK저축은행 감독은 과정을 강조했다. 헤난 달 조토 대한항공 감독은 컵대회라도 승부는 중요하다고 봤다.

신영철 감독은 "중요한 건 어떤 배구를 하느냐이다. 과정이 좋으면 결과는 따라온다. 경기 내용이나 선수들이 나아가야 할 방향이 포커스를 맞추고 있다"고 밝혔다.

헤난 감독은 "어쨌든 정규리그가 메인이지만 이런 컵대회도 대회다. 매 경기 모든 대회 이기려고 노력한다. 선수들에게 그런 점을 강조했다"고 말했다.

대한항공이 1세트 기선을 제압했다.

팽팽하던 경기는 후반에 기울어졌다. 블로킹 3개가 결정타였다. 19-19에서 OK저축 전광인의 퀵오픈을 대한항공이 가로막았다. 김민재와 김준호가 함께 떠 차단했다. 이어 OK저축 송희채의 후위공격을 김규민 서현일이 블로킹하면서 대한항공이 2점 리드를 잡았다. 21-19에서는 김준호 김규민이 다시 전광인의 퀵오픈을 막았다. 24-21에서 임재영이 백어택으로 세트포인트를 가져왔다.


2세트는 OK저축은행이 주도권을 잡는 듯했지만 끝내 대한항공이 뒤집었다.


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO
OK저축은 19-18에서 박태성의 서브가 네트에 걸리면서 흔들렸다. 19-19에서 전광인이 퀵오픈을 때렸지만 또 잡혔다. 21-22에서 송희채의 퀵오픈까지 아웃되면서 대한항공이 여유를 찾았다. 대한항공은 23-21에서 서현일이 퀵오픈을 꽂아 넣어 세트포인트에 다가섰다. OK저축은 23-24까지 따라갔으나 마지막에 신장호의 스파이크 서브가 아웃됐다.

대한항공은 경기를 오래 끌지 않았다. 3세트 중반부터 OK저축이 지친 모습을 노출했다. 대한항공은 OK저축을 13점에 묶어둔 채 연속 3점을 얻었다. 17-13으로 달아나 우승을 예감했다. 19-16에서 다시 연달아 5점을 폭격해 OK저축을 무너뜨렸다.


여수=힌동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



