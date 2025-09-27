이보다 좋은 실전 점검 있을까…'김우진&아히 36점 합작' 삼성화재, 日…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성화재 블루팡스가 실전 경기를 통해 시즌 준비를 차근차근 하고 있다.
개막까지 실전 감각 조율이 더 필요한 상황. 창단 30주년을 맞이해 도레이를 초청하면서 경기를 치르게 됐다.
전날(26일) 용인에서는 5세트까지 진행된 가운데 1대4(15-25, 17-25, 25-17, 22-25, 23-25)로 패배했지만, 이날 경기에서는 세트 내내 치열하게 전개됐다.
26일 첫 연습경기에서 12득점 공격성공률 41% 효율 21%를 기록했던 아히는 두번째 경기였던 27일에는 20득점 공격성공률 48% 효율 23%로 끌어올렸다.
|
김우진은 26일 14득점 공격성공률 58%를 기록했고, 두 번째 경기에서도 16득점 공격성공률 52%로 좋은 모습을 보여줬다.
또한 지난 시즌 블로킹 1위에 올랐던 김준우는 블로킹 5득점 포함 9득점으로 올 시즌 활약을 예고했다.
조금씩 선수들의 안정감을 찾으면서 경기도 수월하게 풀리기 시작했다. 1,2세트를 내준 삼성화재는 3,4세트를 모두 잡으면서 무승부로 경기를 마칠 수 있었다.
도레이와 총 4경기를 예정한 삼성화재는 29일과 30일 경기를 한다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com