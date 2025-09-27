이보다 좋은 실전 점검 있을까…'김우진&아히 36점 합작' 삼성화재, 日 도레이와 '4세트 2-2 무승부'

기사입력 2025-09-27 22:16


이보다 좋은 실전 점검 있을까…'김우진&아히 36점 합작' 삼성화재, 日…
27일 대전 충무체육관에서 연습경기를 하는 삼성화재와 도레이. 대전=이종서 기자

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성화재 블루팡스가 실전 경기를 통해 시즌 준비를 차근차근 하고 있다.

삼성화재는 27일 대전 충무체육관에서 일본팀 도레이 애로우스 경기를 했다. 4세트까지 경기를 하며 2대2(25-27, 22-25, 25-23, 25-19)로 무승부를 기록했다.

삼성화재는 지난 9월13일부터 시작돼 20일 막 내렸던 KOVO컵대회에서 2승1패를 기록했다. 첫 경기였던 KB손해보험전에서 세트스코어 3대1로 이겼고, 현대캐피탈전이 부전승 처리되면서 2승을 확보했다. OK저축은행에 패배했지만, 2승1패를 기록하며 조 2위 준결승전에 진출했다. 준결승전에서 대한항공에 세트스코어 2대3으로 패배해 결승 진출이 좌절됐지만, 국내 선수로 치러진 컵대회에서 가능성과 숙제를 동시에 확인할 수 있었다.

개막까지 실전 감각 조율이 더 필요한 상황. 창단 30주년을 맞이해 도레이를 초청하면서 경기를 치르게 됐다.

전날(26일) 용인에서는 5세트까지 진행된 가운데 1대4(15-25, 17-25, 25-17, 22-25, 23-25)로 패배했지만, 이날 경기에서는 세트 내내 치열하게 전개됐다.

세계 선수권 대회를 위해 자리를 비웠던 아히는 22일 새벽에 한국에 들어온 뒤 26일 첫 경기를 소화했다. 꾸준하게 경기를 뛰면서 몸 상태는 좋았다. 다만, 세터와의 호흡 등 맞춰가야할 부분도 있었다.

26일 첫 연습경기에서 12득점 공격성공률 41% 효율 21%를 기록했던 아히는 두번째 경기였던 27일에는 20득점 공격성공률 48% 효율 23%로 끌어올렸다.


이보다 좋은 실전 점검 있을까…'김우진&아히 36점 합작' 삼성화재, 日…
김우진. 사진제공=KOVO
아히가 조금씩 적응을 하고 있는 가운데 주장 김우진의 활약이 좋았다. 올 시즌 송명근의 이탈로 김우진의 역할이 어느때보다 중요한 상황. 김상우 삼성화재 감독은 "의욕도 있고, 본인 역할을 하기 위해서 노력하고 있다"고 미소를 지었다.


김우진은 26일 14득점 공격성공률 58%를 기록했고, 두 번째 경기에서도 16득점 공격성공률 52%로 좋은 모습을 보여줬다.

또한 지난 시즌 블로킹 1위에 올랐던 김준우는 블로킹 5득점 포함 9득점으로 올 시즌 활약을 예고했다.

조금씩 선수들의 안정감을 찾으면서 경기도 수월하게 풀리기 시작했다. 1,2세트를 내준 삼성화재는 3,4세트를 모두 잡으면서 무승부로 경기를 마칠 수 있었다.

도레이와 총 4경기를 예정한 삼성화재는 29일과 30일 경기를 한다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'59세' 김희애, CG 없이 '40살 어려진 메이크업' 대박났다...80년대 MC로 변신 (놀뭐)

2.

솔라, 윤도현에 공식적인 사과 전했다.."대학 교수님 오해, 죄송합니다" (놀뭐)

3.

유재석-김희애, '80년대 메이크업' 이정도는 해야지..서울가요제서 완벽 소화 (놀뭐)[종합]

4.

김숙, 故전유성에 눈물의 마지막 인사 "최고의 선배님이자 진정한 어른"

5.

'19kg 감량' 이용식, 살 빠지더니 '심각한 피부 처짐' 어쩌나.."흘러내릴까봐 고민"

스포츠 많이본뉴스
1.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

2.

대전 출신 '장카설' 설윤, 한화 대전구장 찾아 독수리 유니폼 입고 설레는 생애 첫 시구[대전현장]

3.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

4.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

5.

'송진우-양현종 제친 김광현, KBO 새역사 썼다' SSG 3위 확정 매직넘버 '2' [잠실 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

KIA 김선빈, '바람의 아들' 이종범 넘었다! 타이거즈 프랜차이즈 최다출장 신기록

2.

대전 출신 '장카설' 설윤, 한화 대전구장 찾아 독수리 유니폼 입고 설레는 생애 첫 시구[대전현장]

3.

'1593억 선수가 이런 실책이라니…' 자기 얼굴에 먹칠한 이정후, 고교생도 안하는 아웃카운트 착각 실책에 신뢰도 급락

4.

우승 진짜 보인다! 매직넘버 1…'1회에 승부 갈렸다' LG, 대전 징크스도 끝났다 '한화 제압' [대전 리뷰]

5.

'송진우-양현종 제친 김광현, KBO 새역사 썼다' SSG 3위 확정 매직넘버 '2' [잠실 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.